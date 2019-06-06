Негода пройшлася Україною: вісім населених пунктів без світла та 200 підтоплених дворів



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У с. Нова Маячка на Херсонщині негода підтопила 150 дворів Фото: ГУ ДСНС України у Херсонській області

У Херсонській області у с. Нова Маячка внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 150 дворів

Протягом 5-6 червня внаслідок інтенсивних опадів у трьох областях України було підтоплено 224 домогосподарства (з них 41 житловий будинок).

Про це, за даними станом на 18 годину, 6 червня повідомляє пресслужба ДСНС України.

Зазначається, що у м. Гайворон на Кіровоградщині залишаються підтопленими 20 дворогосподарств. Підрозділами ДСНС всього відкачано 12 тис. 600 куб м води. До робіт залучено 23 чол. особового складу, чотири од. техніки та чотири мотопомпи.

У Вінницькій області підтоплень житлових будинків немає, залишаються підтопленими підвальні приміщення у дев’яти домогосподарствах (с. Мартинівка – чотири та с. Ставки - п’ять).

Підрозділами ДСНС всього відкачано 3 тис. 343 куб м. Від ДСНС залучалося 15 чол. особового складу, три од. техніки та чотири мотопомпи.

У Херсонській області 6 червня у с. Нова Маячка Олешківського району внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 150 дворогосподарств. Для відкачування води від ДСНС залучено три од. техніки та 10 чол. особового складу.

Залишаються знеструмленими вісім населених пунктів (Херсонська – п’ять, Черкаська - три).

Нагадаємо, ввечері 6 червня з утриманням до кінця доби в Києві очікується гроза, місцями шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).