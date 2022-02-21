Одеситка створила у Вінниці мережу борделів: «персонал» підбирала за оголошеннями

Сутенерку виявили через підроблений паспорт

Прокурорами Вінницької окружної прокуратури повідомлено про підозру 27-річній мешканці одного з обласних центрів, яка втягувала жінок у заняття проституцією та утримувала місця розпусти у Вінниці. Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури.

«За процесуального керівництва прокурорів Вінницької окружної прокуратури повідомлено про підозру 27-річній жительці м. Одеси у втягненні осіб у заняття проституцією, сутенерстві, утриманні місць розпусти та у використанні завідомо підробленого документа», – йдеться у повідомленні.

Слідством установлено, що одеситка, не маючи будь-яких законних джерел доходів та можливостей їх отримання, у період із вересня 2020 року до вересня 2021 року, з метою отримання прибутку від втягнення жінок у надання секс-послуг та сутенерства, здійснювала підбір «кандидаток», які не мали постійного доходу та перебували у скрутному матеріальному становищі, у заняття проституцією на території м. Вінниці.

Для реалізації свого задуму підозрювана створювала анкети на жінок та розміщувала їх в мережі з пропозицією надання послуг сексуального характеру.

Жінка орендувала квартири, де надавалися секс-послуги за грошову винагороду. Підозрювана одеситка розміщувала оголошення про високооплачувану роботу для привабливих дівчат у різних регіонах країни. Дівчата надавали послуги позмінно. Вартість таких послуг – 1500 грн за год., з них 50% заробітку дівчата залишали собі, а решту перераховували на банківські картки організаторки.

Крім того, коли одеситка відкривала банківський рахунок, на який перераховувалися кошти від надання секс-послуг, вона пред’явила працівникам банку паспорт, виданий на ім’я іншої особи, але зі своєю фотографією.

Жінці повідомлено про підозру у втягненні осіб у заняття проституцією, сутенерстві, утриманні місць розпусти та у використанні завідомо підробленого документа (ч. 2 ст. 302, ч. ч. 1, 2 ст. 303, ч. 4 ст. 358 КК України).

У кримінальному провадженні проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин вчинення злочинів. У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованих кримінальних правопорушень перед судом, підозрюваній загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до семи років.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці Київщини затримали сутенерку, яка втягувала неповнолітніх дівчат у заняття проституцією.