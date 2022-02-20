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    В Одесі сталася стрілянина на заправці, постраждав іноземець

    Одеські поліцейські встановлюють обставини стрілянини на автозаправній станції в Київському районі - В Одесі сталася стрілянина на заправці, постраждав іноземець
    Одеські поліцейські встановлюють обставини стрілянини на автозаправній станції в Київському районі
    фото: Нацполіція

    Між двома компаніями стався конфлікт, внаслідок якого один із учасників застосував, ймовірно, травматичну зброю

    Одеські поліцейські встановлюють обставини стрілянини на автозаправній станції у Київському районі, внаслідок якої постраждав 29-річний іноземець. Про це повідомила Нацполіція.

    Вказано, що повідомлення про подію надійшло в суботу близько 19:30 вечора.

    Попередньо встановлено, що між двома компаніями молодих чоловіків стався конфлікт, внаслідок якого один із учасників застосував, ймовірно, травматичну зброю. Постраждалого госпіталізували.

    На місці працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

    Встановлюються всі обставини. Після першочергової перевірки події буде надана правова кваліфікація.

    Раніше в Одесі іноземка на вулиці застрелила чоловіка після словесної перепалки. Зазначається, що вбивство скоєно на вулиці Чернишевського.

    Теги: кримінал Одеса стрілянина
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    В Одесі сталася стрілянина на заправці, постраждав іноземець