В Одесі сталася стрілянина на заправці, постраждав іноземець
Між двома компаніями стався конфлікт, внаслідок якого один із учасників застосував, ймовірно, травматичну зброю
Вказано, що повідомлення про подію надійшло в суботу близько 19:30 вечора.
Попередньо встановлено, що між двома компаніями молодих чоловіків стався конфлікт, внаслідок якого один із учасників застосував, ймовірно, травматичну зброю. Постраждалого госпіталізували.
На місці працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.
Встановлюються всі обставини. Після першочергової перевірки події буде надана правова кваліфікація.
Раніше в Одесі іноземка на вулиці застрелила чоловіка після словесної перепалки. Зазначається, що вбивство скоєно на вулиці Чернишевського.