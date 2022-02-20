В Одесі сталася стрілянина на заправці, постраждав іноземець

Одеські поліцейські встановлюють обставини стрілянини на автозаправній станції в Київському районі

Між двома компаніями стався конфлікт, внаслідок якого один із учасників застосував, ймовірно, травматичну зброю

Одеські поліцейські встановлюють обставини стрілянини на автозаправній станції у Київському районі, внаслідок якої постраждав 29-річний іноземець. Про це повідомила Нацполіція.

Вказано, що повідомлення про подію надійшло в суботу близько 19:30 вечора.

Попередньо встановлено, що між двома компаніями молодих чоловіків стався конфлікт, внаслідок якого один із учасників застосував, ймовірно, травматичну зброю. Постраждалого госпіталізували.

На місці працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Встановлюються всі обставини. Після першочергової перевірки події буде надана правова кваліфікація.

Раніше в Одесі іноземка на вулиці застрелила чоловіка після словесної перепалки. Зазначається, що вбивство скоєно на вулиці Чернишевського.