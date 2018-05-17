Перший всеукраїнський чемпіонат черлідерів пройде у Вінниці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У суботу, 19 травня, у Вінниці на стадіоні Центрального парку, об 11-й годині розпочнеться перший груп підтримки команд з Американського футболу – VINNYTSIA CHEER CUP.

Участь у змаганнях візьмуть 8 команд черлідерів із різних міст України: Vinnytsia Wolves, Kyiv Patriots, Lviv Lions, Dnipro Rockets, Rivne Monarch Ladies, Bila Tserkva Hawks, Kyiv Cheer&Dance Academy та Vinnytsia Wolves Junior.

За словами тренера групи підтримки Вінницьких Вовків, організатора VINNYTSIA CHEER CUP Юлії Андріященко, ідея організувати такі змагання виникла ще торік.

Тоді думали, що не впораємося з організацією проведення. Влітку з’їздили на літній фестиваль Z-Games, побачили усю красу та необхідність проведення такого заходу, але з однією умовою – чемпіонат буде серед груп підтримки команд з Американського футболу. Поясню чому. Команди з якими змагалися – теж черлідери, але у них все ж інший профіль. Їх задача виступити з одним або двома номерами і чекати результатів змагання, ми ж звикли до трьохгодинного марафону під час гри: кричалки, станти, піраміди, танці і ріпли… І все це майже без перерви. Наша задача розважити публіку та підтримати команду на полі. Чесно кажучи, наші виступи і в танцях відрізняються від стандартної черлідерської програми, - говорить Юлія Андріященко.

За її словами, у планах на майбутнє – зробити спільний кемпінг із запрошенням професійних тренерів, що допоможе розвитку цього спорту.

Для чемпіонату розробили критерії оцінювання, які, на мою думку, найвдаліше та найоб’єктивніше допоможуть обрати кращу групу підтримки. Оцінювати виступи будуть за трьома блоками критеріїв: «Техніка» (виконання стилю та навичок, виконання елементів, підтримки, станти, піраміди), «Хореографія» (складність, музичність, побудови, візуальні ефекти), «Оцінка програми в цілому» (загальне враження, синхронність, чистота виконання). Запросили суддів з федерації черлідингу та чирспорту в Україні європейського рівня. Тому чекаємо від них повної об’єктивності, - каже Юлія Андріященко.

Щодо команд-учасниць, то можу вас запевнити, вони наполегливо готують феєричні номери, якими вражатимуть суддів та глядачів. Кожен виступ обіцяє бути яскравим та унікальним, адже черлідинг – це видовищний вид спорту, який поєднує в собі запальні танці, гімнастичні елементи та акробатичні трюки. Крім того, оригінальні костюми, мерехтливі помпони та сяючі усмішки більше 80-ти енергійних дівчат нікого не залишать байдужими, - говорить організаторка VINNYTSIA CHEER CUP Людмила Грушко.



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Джерело: vinnitsaok.com.ua