У Вінниці Porsche Panamera влетів у трамвай (фото)

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ДТП сталася на Центральному мості

Сьогодні, 17 травня, на Центральному мосту сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій на Porsche допустив зіткнення відразу з двома трамваями. На переправі утворився затор.

Як розповіли у прес-службі Патрульноїполіції Вінниччини, ДТП сталася близько 10:30.

Водій Porsche, який рухався в напрямку Залізничного вокзалу не обрав безпечну швидкість та не врахував дорожню обстановку, допустив зіткнення із трамваєм, що рухався на зустиріч, а такаж бокове зіткнення із трамваєм, що рухався в попутньому напрямку.

Поліцейські склали адміністративний протокол на водія іномарки за статтею 124 (Відповідальність за пошкодження транспортних засобів).

Джерело: Vinbazar