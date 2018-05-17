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    У Вінниці Porsche Panamera влетів у трамвай (фото)

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    ДТП сталася на Центральному мості

    Сьогодні, 17 травня, на Центральному мосту сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій на Porsche допустив зіткнення відразу з двома трамваями. На переправі утворився затор.

    Як розповіли у прес-службі Патрульноїполіції Вінниччини, ДТП сталася близько 10:30.

    Водій Porsche, який рухався в напрямку Залізничного вокзалу не обрав безпечну швидкість та не врахував дорожню обстановку, допустив зіткнення із трамваєм, що рухався на зустиріч, а такаж бокове зіткнення із трамваєм, що рухався в попутньому напрямку.

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    У Вінниці Porsche Panamera влетів у трамвай (фото)
    У Вінниці Porsche Panamera влетів у трамвай (фото)
    У Вінниці Porsche Panamera влетів у трамвай (фото)
    У Вінниці Porsche Panamera влетів у трамвай (фото)
    У Вінниці Porsche Panamera влетів у трамвай (фото)
    У Вінниці Porsche Panamera влетів у трамвай (фото)

    Поліцейські склали адміністративний протокол на водія іномарки за статтею 124 (Відповідальність за пошкодження транспортних засобів).

    Джерело: Vinbazar

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