Біля міськради облаштують дві велопарковки

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Таким чином працівникам міськради натякають, щоб ті пересідали на велосипеди

Велопарковка ще й буде критою та матиме спеціальну систему пропуску, аби двоколісному транспорту чиновників не зашкодили ні злодії, ні дощ.

Такий тендер опублікували на сайті публічних закупівель сьогодні, 16 травня. Замовником робіт є виконавчий комітет Вінницької міської ради, а вартість робіт щонайбільше – 1 129 043 гривень. Щоправда, після відкритого аукціону із бажаючими взятися за будівництво вартість робіт може зменшитися.

Капітальний ремонт зеленої зони земельної ділянки біля адміністративної будівлі по вул. Соборна, 59 для влаштування велопарковки мають завершити до жовтня поточного року.

Згідно із тендерною документацією, загальна лпоща велопарковки – 92,9 кв.м. Загальна вага конструкції – 5000 кг , довжина – 9,8 м , а ширина – 9,4 м .

Капітальний ремонт території також передбачає виконання підготовчих загальнобудівельних робіт, проведення каналізації та електроосвітлення на велопарковці.

Нагадаємо, що для чиновників міської ради збираються облаштувати душову, аби вони могли їздити на роботу на велосипеді і при цьому почуватися комфортно. До речі, за кошти швейцарських партнерів для вінницьких чиновників придбають 32 звичайних велосипеди, а також 8 електробайків (для них на парковці мають обладнати розетки). Саме для збереження цих транспортних засобів збираються будувати криту велопарковку за міською радою.

Як прокоментував керівник розвитку велоінфраструктури Вінниці Андрій Сорокін, парковка буде розрахована на 44 велосипеди. Доступ до неї матимуть лише працівники міської ради по карткам. Щодо відвідувачів міськради, то для них передбачено облагтування окремої велопарковки на 20 місць поблизу входу до будівлі.

Аукціон із визначення Виконавця робіт, який запропопнує найменшу ціну, заплановано влаштувати після 25 травня.

Джерело: VЕЖА