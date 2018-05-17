На вулиці Київській будують нову велодоріжку і тротуари

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У Вінниці на вулиці Київська будують нову велосипедну доріжку та тротуар. Близько 600 метрів вже прокладено. Вона має бути від вулиці Гонти до вулиці Сергія Зулінського.

Про це розповів керівник розвитку велоструктури Вінниці Aндрій Сорокін.

«Велодоріжка починається від пам’ятника (меморіал визволення Вінниці 1651 року) має вона прокладатися до вулиці Сергія Зулінського. Можливо на частині від церкви і до вулиці Сергія Зулінського буде зроблений якісний тротуар і за рахунок нього буде розмітка для велосипедистів. Це ще не остаточно, все залежатиме від наявності коштів.

Наразі прокладено близько 600 метрів, це від вулиці Гонти і до будинку 104 по вулиці Київській комплексно зроблена велодоріжка та тротуар», - каже Андрій Сорокін.

Після завершення усіх робіт буде нанесена розмітка і поставлені дорожні знаки.

Нагадаємо, цьогоріч у Вінниці продовжать ремонтні роботи по вулиці Київська. Оновлення заплановані від «кола» на перехресті вулиць Київської і Сергія Зулінського до кінця провулку біля Вінницької міської лікарні швидкої медичної допомоги.

У Вінниці на 2018 рік заплановано будівництво та реконструкцію семи доріг.

Джерело: vinnitsa.info