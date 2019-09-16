У Гайсині може обвалитися бункер, де сталася пожежа



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Біля цукрового заводу евакуювали людей і обмежили рух

У Гайсині через пожежу на цукровому заводі «Зоря Поділля» евакуювали людей. Існує загроза руйнування бункеру, де сталося загорання. Близько сотні будинків залишилися без газопостачання. Обмежено рух транспорту на вулиці Заводській.

Про це повідомляє прес-службаГУ ДСНС Вінниччини.

«13 вересня о 15:03 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території одного із підприємств м.Гайсин. Рятувальники з'ясували, що зайнялося технічне обладнання та тверде паливо (пелети) в приміщенні залізобетонного бункеру діаметром 30 м та висотою 36 м на території цукрозаводу ТОВ ПК «Зоря Поділля». Пожежу локалізовано 13 вересня о 16:45, а ліквідовано о 08:58 наступного дня. Причина пожежі з'ясовується», - інформують вогнеборці.

15 вересня о 8:51 гайсинським рятувальникам надійшло повідомлення про загрозу руйнування залізобетонного бункеру ТОВ ПК «Зоря Поділля».

Станом на 15 вересня о 10:30 було проведено евакуацію людей (34 особи) із житлових будинків, а також із будівель, які розташовані на території заводу.

Припинено газопостачання в 97 та електропостачання в 47 помешканнях.

Працівниками Гайсинського районного відділу поліції повністю обмежено рух автотранспорту на вул. Заводській, яка проходить на відстані 8 м від будівлі залізобетонного бункеру, автошлях Т-02-01 Вінниця-Турбів-Велика Михайлівка по об’їзній дорозі через с. Куна та с. Кунка.

На місці події працює керівництво району, оперативно-слідча група працівників Гайсинської поліції, бригада СО Гайсинські електромережі та бригада екcтреної медичної допомоги.

Джерело: vinnitsa.info