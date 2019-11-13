Війна на Донбасі: зафіксовано дев’ять обстрілів бойовиків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Окупанти обстріляли українські позиції зі 120 мм мінометів

Упродовж доби бойовики дев'ять разів порушили режим тиші. Втрат серед військовослужбовців не зафіксовано. Про це повідомляє пресслужба штабу Операції Об’єднаних сил.

«Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», — йдеться у повідомленні.

Так, вісім обстрілів наших позицій російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»: поблизу Хутора Вільного — з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів; біля Луганського та двічі неподалік Новолуганського — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; два рази у районі Зайцевого — з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів; біля Оріхового — зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів; неподалік Новотошківського — з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях біля Лебединського.

«Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об’єднаних сил не зафіксовано», — повідомили у пресслужбі.