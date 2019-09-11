У Калинівці на Вінниччині сталися вибухи на складах Міноборони



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Ілюстративне фото

У зоні задимлення зафіксовано шість вибухів боєприпасів, вивезених на визначену ділянку раніше, для подальшої утилізації

Сьогодні, близько 11.30, черговими службами арсеналу було зафіксовано задимлення на ділянці підриву нерозірваних боєприпасів технічної території бази зберігання поблизу смт Калинівка, що на Вінниччині. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У зоні задимлення зафіксовано шість вибухів боєприпасів, вивезених на визначену ділянку раніше, для подальшої утилізації.

До місця події відбула оперативна група на чолі із першим заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Станом на зараз на території арсеналу працюють фахівці Державної служби із надзвичайних ситуацій, працівники Національної поліції та Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. Триває локалізація місця займання.

За попередньою інформацією задимлення сталося через горіння близько двох гектарів сухої трави.

«Загроз для військовослужбовців та цивільного населення, а також постраждалих осіб немає. Ситуація контрольована», - запевнили в оборонному відомстві.