Доба на Донбасі: 17 обстрілів з боку бойовиків, без втрат для ЗСУ



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Українські військовослужбовці на Донбасі

Противник обстрілював українські позиції з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

У середу, 13 листопада, бойовики на Донбасі 17 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили шість обстрілів:

біля Невельського – з автоматичних гранатометів;

неподалік Славного – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поблизу Лебединського і Новоселівки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

біля Новотроїцького – зі станкових протитанкових гранатометів;

неподалік Пищевика – із великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано 11 ворожих обстрілів:

поблизу Хутора Вільного – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

біля Луганського та двічі неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

тричі у районі Зайцевого – з мінометів калібру 120 мм, СПГ, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

біля Оріхового – зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів;

неподалік Новотошківського - з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

біля Світлодарська – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поблизу Шумів – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Вчора, 13 листопада, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали наші позиції. Неподалік Новотошківського ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Втрат немає.

До слова, в ООН назвали війну на Донбасі «найстарішим» конфліктом у світі, адже 30% з тих, хто потребують допомоги, — це літні люди.