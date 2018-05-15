Пільговикам повідомили, яким буде розмір компенсації за проїзд у громадському транспорті

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Монетизація пільг на Вінниччини

У Вінницькій області 153 тисячі осіб пільгових категорій отримуватимуть готівкою кошти для оплати проїзду всіма видами транспорту загального користування.

Про це повідомляє Вінницька ОДА за інформацією директора департаменту соціальної та молодіжної політики Наталії Заболотної.

Урядом прийнято постанову №197 від 14 березня 2018 року, якою затверджено порядок надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах. За словами Наталії Заболотної, цей Порядок визначає механізм надання пільг готівкою за рахунок відповідних місцевих бюджетів.

Урядом встановлено державний соціальний норматив у сфері транспортного обслуговування, а саме: мінімальну кількість поїздок на місяць (а саме – 30 поїздок) згідно з розподілом соціальної норми кількості поїздок усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах. Це 22 поїздки на міському транспорті (7 – трамвай, 7 – тролейбус, 8 – автобус) і 8 – на приміському.

У разі невикористання встановленої кількості поїздок певним видом транспорту, особа, яка відповідно до законодавства має пільгу з оплати проїзду, може використати відповідну кількість поїздок іншими видами транспорту в межах соціальної норми встановленої на місяць.

У Вінницькій області проживає 153 тисячі осіб пільгових категорій, які відповідно до цього Порядку мають право на пільги з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах. З них:

79683 тисяч осіб будуть отримувати щомісячну готівкову виплату у сумі 96,90 грн;

54427 тисячі осіб - готівкова виплата яким збільшується на 20% (як особам, які мають право на проїзд на міжміських маршрутах) у сумі 116,28 грн.

18626 осіб пільговиків будуть отримувати щомісячну готівкову виплату збільшену вдвічі (особи з інвалідністю І групи і діти з інвалідністю) у сумі 193,80 грн.

Середня вартість проїзду у міському комунальному транспорті в області визначається станом на 1 січня календарного року як середня величина однієї поїздки у міському комунальному транспорті серед усіх комунальних підприємств області.

Розрахунок щомісячної готівкової виплати на проїзд міським транспортом проводиться за формулою: розмір щомісячної компенсації, дорівнює середній вартості проїзду у міському транспорті, помноженому на 30 поїздок. Наприклад, середня вартість проїзду у міському комунальному транспорті станом на 1 січня календарного року складає 3, 23 грн. Компенсуватимуть готівкою - 96,90 грн. на місяць (3,23 грн. множиться на 30 поїздок).

Для осіб, які відповідно до законів мають право на пільги з оплати проїзду транспортом загального користування на міжміських маршрутах, розмір щомісячної готівкової виплати збільшується на 20%: 19,38 грн.=96,90 грн. х 20%: 116,28 грн. = (3,23 грн. х 30 поїздок на місяць)+19,38 грн.

Щомісячна готівкова виплата особам з інвалідністю І групи або дітям з інвалідністю (крім дітей до шести років) здійснюється у подвійному розмірі: 193,80 грн. = (3,23 грн. х 30 поїздок на місяць) х 2.

Для осіб з інвалідністю І, ІІ групи та дітей з інвалідністю (крім дітей до шести років), які навчаються у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти або проходять реабілітацію, розмір щомісячної готівкової виплати додатково збільшується вдвічі: 193,80 грн. = (3,23 грн. х 30 поїздок на місяць) х 2.

У разі зміни вартості однієї поїздки у міському комунальному транспорті в області переглядається середньої вартості проїзду у міському комунальному транспорті в області та розмір щомісячної готівкової виплати змінюється з наступного місяця.

Дія Порядку поширюється на окремі категорії осіб, які мають право на пільги з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах:

Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії І, відповідно до статті 20 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії ІІ, відповідно до статті 21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Дітей віком від шести років, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, відповідно до статті 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Учасників бойових дій відповідно до статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни, відповідно до статті 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Дітей віком від шести років з багатодітних сімей відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону дитинства»

Ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Держспецзв'язку відповідно до статті 30 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»

Батьків військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби, відповідно до статті 14Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

Осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю віком від шести років та осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю, відповідно до статті 38.1 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»

Реабілітованих осіб, які отримали інвалідність внаслідок репресій або є пенсіонерами, відповідно до статті 6 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування мають право визначати інші категорії громадян, на яких буде поширюватися дія цього Порядку.

Джерело: vinnitsa.info