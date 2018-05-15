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    У День Європи центральна частина міста буде пішохідною

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    19 травня Вінниця відзначатиме День Європи.

    У цей день, традиційно, на вінничан та гостей міста чекає багато цікавих заходів в центральній частині міста. Для того, щоб створити людям безпечні умови для відпочинку, частково буде обмежено рух транспорту у центральній частині міста.
    В суботу з 10:00 до 20:30 тимчасово буде обмежено рух приватного автотранспорту по вулиці Соборній на ділянці від перехрестя вулиць Соборна – Театральна  до перехрестя вулиць Соборна – Магістратська – Князів Коріатовичів.

    А з 10:30 до 20:00 буде тимчасово обмежено рух громадського автотранспорту по вулиці Соборній на ділянці від перехрестя вулиць Соборна – Театральна  до перехрестя вулиць Соборна – Миколи Оводова.
    Також 19 травня з 8:30 до 20:00 буде тимчасово обмежено рух транспорту по вул. Архітектора Артинова на ділянці від вул. Соборної до перехрестя з вул. Театральна.
     
    Рух транспорту буде організовано в об’їзд по вулицях Хмельницьке шосе,   Магістратська  та  по Гоголя,  Владислава Городецького,  Князів Коріатовичів.
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