У День Європи центральна частина міста буде пішохідною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

19 травня Вінниця відзначатиме День Європи.

У цей день, традиційно, на вінничан та гостей міста чекає багато цікавих заходів в центральній частині міста. Для того, щоб створити людям безпечні умови для відпочинку, частково буде обмежено рух транспорту у центральній частині міста.

В суботу з 10:00 до 20:30 тимчасово буде обмежено рух приватного автотранспорту по вулиці Соборній на ділянці від перехрестя вулиць Соборна – Театральна до перехрестя вулиць Соборна – Магістратська – Князів Коріатовичів.

А з 10:30 до 20:00 буде тимчасово обмежено рух громадського автотранспорту по вулиці Соборній на ділянці від перехрестя вулиць Соборна – Театральна до перехрестя вулиць Соборна – Миколи Оводова.

Також 19 травня з 8:30 до 20:00 буде тимчасово обмежено рух транспорту по вул. Архітектора Артинова на ділянці від вул. Соборної до перехрестя з вул. Театральна.

Рух транспорту буде організовано в об’їзд по вулицях Хмельницьке шосе, Магістратська та по Гоголя, Владислава Городецького, Князів Коріатовичів.