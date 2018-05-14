На День Європи у Вінниці працюватиме веломістечко
- Сьогодні, 14:27
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Безкоштовна муніципальна велошкола створена Вінницькою міською радою
19 травня о 10:30 у Центральному міському парку відбудеться відкриття веломістечка. Під час його роботи буде презентовано роботу муніципальної велошколи.
Про це інформує прес-служба міськради Вінниці, повідомляє «Главком».
Безкоштовна муніципальна велошкола створена Вінницькою міською радою за підтримки Швейцарського бюро співробітництва в Україні. Вона популяризуватиме велосипед як зручний транспортний засіб. А також відбуватимуться навчання елементарним навичкам їзди на велосипеді, знання ПДР для впевненого поводження на проїжджій частині, навчання мінімальним навичкам обслуговування велосипеда.
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«Велошкола буде забезпечена усім необхідним для її функціонування. А це 8 велосипедів різного типу (гірські, міські), шоломи, жилетки, дитячі візки з кріпленням на велосипед, крісла для перевезення дітей. В рамках велошколи на першому етапі, планується створення двох груп. Для навчання їзди на велосипеді не буде ніяких вікових обмежень. Учасників навчатимуть кваліфіковані та досвідчені тренери», - розповів головний спеціаліст, департаменту енергетики, транспорту та зв'язку Андрій Сорокін.
Під час святкування Дня Європи у презентації муніципальної велошколи візьмуть участь веломагазини, представники велоспільноти та патрульної поліції. На учасників веломістечка чекає розважальна та конкурсна програма.