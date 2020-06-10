Площу Гагаріна зроблять безпечнішою для пішоходів, велосипедистів та водіїв



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У Вінниці на перехресті вулиць Пирогова – Соборна – Хмельницьке шосе (площа Гагаріна) планується встановити світлофори, нанести нову розмітку та влаштувати пішохідні переходи

Новий проект організації руху запропонувала компанія UCG. urban consulting group з м. Івано-Франківськ. Саме цим проектом передбачені комфортні і безпечних умов для всіх учасників руху: пішоходів, велосипедистів, громадського транспорту та автомобілістів.

Площа Гагаріна –важливий транспортний вузол міста, через який проходить переважна більшість маршрутів громадського транспорту і який має досить високу аварійність. У 2017 році тут трапилося 15 ДТП, у 2018 - 9 ДТП, у 2019 - 13 ДТП. З початку 2020 року тут уже відбулось 5 аварій. Для покращення ситуації на перехресті українські урбаністи розробили проект, який передбачає деякі зміни для усіх учасників дорожнього руху.

На перехресті вулиць Пирогова – Соборна – Хмельницьке шосе планується створити світлофорний об’єкт - встановити 10 світлофорів для автомобілів, 10 світлофорів для пішоходів та 3 світлофори для трамваїв. Це дасть можливість комфортно пересуватися по площі усім учасникам дорожнього руху.

Головний архітектор Агенції просторового розвитку Олександр Коротких пояснив, чому напрямок вул. Пирогова та вул. Соборна є головним. Він зазначив, що через площу Гагаріна проходять 5 із 6 трамвайних маршрутів міста та 18 із 33 автобусних та тролейбусних маршрутів. Майже всі із них курсують за напрямком «Пирогова-Соборна».



«Наразі перехрестя на площі Гагаріна є суто автомобільним, а в рамкам Концепції інтегрованого розвитку 2030 пріоритетом є пішохід, велосипедист, громадський транспорт. Більшість переміщень по місту відбувається саме громадським транспортом - 52%, пішки - 31%, на приватних автомобілях - 14%. Такі дані дослідження GFK 2018 року», - зазначив Олександр Коротких.

Архітектори зазначають, що це перехрестя є одним із найскладніших у місті. Нова організація руху підвищить безпеку, створить пішохідні зв'язки з одним із символів міста «Аркою», стабілізує роботу громадського транспорту, а також дасть можливість додатково озеленити площу.

«Розглядалося кілька варіантів організації руху. Одним із них був і круговий рух. Однак він не вирішує проблему. На перехресті існують 59 перетинів траекторій транспортних засобів між собою та пішоходами. Зміна схеми організації руху, наприклад, із застосуванням кругового руху, може зменшити кількість конфліктних точок, але їх все одно залишається не менше 44. При цьому цей варіант не підходить для трамваїв. Також кругові перехрестя не рекомендується застосовувати, коли доля громадського транспорту більше 25%. Встановлення світлофорів дасть можливість створити безконфліктного регулювання перехрестя, коли всі учасники рухаються в різних фазах світлофору і їхні траєкторії не перетинаються в один і той же момент часу», – каже архітектор Агенції просторового розвитку Максим Кравчук.

Рішення із світлофорним регулюванням дасть змогу створити безпечні пішохідні переходи до входу в Центральний парк.

Роботу перехресту планують тестувати близько трьох місяців. Проводитимуть соцопитування, вестиметься відеофіксація та підрахунок зміни трафіку. За результатом тестування будуть прийняті рішення щодо визначення остаточного варіанту організації площі із висадкою дерев, зміною геометрії проїзної частини та влаштуванням острівців безпеки