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    Наука та освіта

    Освіта в Україні подорожчала на 13,4% за рік

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    Освіта в Україні подорожчала на 13,4% за рік

    При цьому з 2010 року ціни на освіту в Україні збільшилися більш як на 140%

    Освіта в Україні подорожчала з січня по травень 2020 року на 13,4% в порівнянні з відповідним періодом минулого року. У порівнянні з квітнем ціни не зросли.

    Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

    Так, у порівнянні з даними на січень-травень 2019 року, в цьому році ціни на освіту в Україні зросли на 13,4%.

    При цьому ціни на відпочинок і культуру зменшилися на 1,9%, на ресторани та готелі збільшилися на 7,8%. Ціни на транспорт знизилися на 2,0%, що пов'язано зі здешевленням палива та мастил на 8,6%.

    Зазначимо, ціни на освіту у порівнянні з квітнем не виросли, але споживчі ціни збільшилися на 0,3%.

    До відома. 27 травня в уряді повідомили, як зміниться система оплати праці держслужбовців.

    Напередодні уряд виділив додаткові мільярди для підтримки безробітних.

    Раніше повідомлялося, за місяць карантину в Україні «армія» безробітних збільшилася удесятеро.

    Також через масові звернення у Центрах зайнятості колапс. Вони завалені заявами.

    В Україні на ринку праці зникли майже всі нові вакансії.

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