Поліцейські вилучили майже 10 000 рослин маку та конопель у жителів області



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З 20 травня на території області триває оперативно-профілактичне відпрацювання «Мак»

З початку проведення операції працівники поліції вилучили понад 9800 незаконних посівів рослин маку та конопель, зареєстрували 51 кримінальне провадження, 24 особам оголосили про підозру.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Метою оперативно-профілактичного відпрацювання «Мак» є виявлення та знищення нелегальних посівів нарковмісних рослин маку та конопель, а також перекриття каналів надходження цих рослин до споживачів наркотиків

Як розповів начальник управління протидії наркозлочинності ГУНП Віталіій Стахов, за час відпрацювання поліцейські вилучили 9763 незаконно посіяних нарковмісних рослин, зокрема, 5669 рослин маку та 4094 рослин конопель. За незаконне вирощування заборонених рослин відповідно до ст. 310 ККУ розпочато 75 кримінальних проваджень, 24 правопорушникам оголошено про підозру.

Крім того, співробітниками управління протидії наркозлочинності ГУНП у Вінницькій області спільно з поліцейськими Калинівського відділу поліції задокументовано 1 кримінальне провадження за ст.320 КК України відносно суб’єкта підприємницької діяльності, який отримав дозвіл на культивування снотворного маку.

За незаконний посів або вирощування снотворного маку в кількості 500 і більше рослин або конопель у кількості понад 50 рослин законодавством передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.