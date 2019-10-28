В Золоте до бійців Нацкорпусу приїхала поліція (фото)



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Фото: Лівий берег

Прибулі правоохоронці (близько 20 осіб) не вчиняли жодних силових дій щодо добровольців

До бійців Національного корпусу, які перебувають у Золотому-4, вранці 28 жовтня прибули правоохоронці.

Про це повідомляє LB.ua з місця подій.

Бійці розповіли, що їм стало відомо, що поліція збирається їх «виселити» з населеного пункту. Офіційно про такі заходи не повідомляли. Але напередодні Міністерство внутрішніх справ відзвітувало про вивезення зброї, яку мали представники Нацкорпусу.

Прибулі правоохоронці (близько 20 осіб) не вчиняли жодних силових дій щодо добровольців. Вони розповіли, що прибули перевірити автомобіль журналістів, який перебуває дуже близько до лінії розмежування.

Після огляду поліцейські від'їхали від місця дислокації Нацкорпусу.

Нагадаємо, що 25-26 жовтня президент Зеленський перебував з візитом в Луганській області. Будучи в Золотому, він дізнався від місцевих жителів про те, що в одному з будинків оселилися озброєні люди – представники «Національного корпусу», які виступають проти розведення сил в цьому місці.

Президент поспілкувався з бійцями про ситуацію на Донбасі, а наприкінці між Зеленським і бійцем Денисом Янтарем сталася сварка, коли президент обурився переведенням теми на політику.