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    У Києві на парковці двоє невідомих підпалили Land Cruiser (фото, відео)

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    Автомобіль вигорів майже повністю - У Києві на парковці двоє невідомих підпалили Land Cruiser (фото, відео)
    Автомобіль вигорів майже повністю
    Фото: Інформатор

    Чоловіки кинули в машину предмет, схожий на коктейль Молотова

    У четвер, 7 лютого, на проспекті Соборності, 13 у Києві горів позашляховик. Автомобіль Toyota Land Cruiser підпалили двоє чоловіків, які закинули в салон ємність з горючою речовиною і зникли з місця події.

    Займання сталося близько 23:00. Про це повідомляє Інформатор.

    Жінка-сторож парковки розповіла, що помітила двох людей, які кинули в машину предмет, схожий на коктейль Молотова, і зникли в невідомому напрямку. Очевидиця викликала пожежників, які оперативно загасили полум'я.

    Land Cruiser вигорів майже повністю. Крім того, полум'я пошкодило бічну задню частину автомобіля Volkswagen Jetta, який стояв поруч з палаючою машиною.

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    У Києві на парковці двоє невідомих підпалили Land Cruiser (фото, відео)
    У Києві на парковці двоє невідомих підпалили Land Cruiser (фото, відео)
    У Києві на парковці двоє невідомих підпалили Land Cruiser (фото, відео)
    У Києві на парковці двоє невідомих підпалили Land Cruiser (фото, відео)
    У Києві на парковці двоє невідомих підпалили Land Cruiser (фото, відео)
    У Києві на парковці двоє невідомих підпалили Land Cruiser (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці події працювала пожежна служба, рятувальники, наряд поліції і швидка допомога. Правоохоронці розшукують паліїв і з'ясовують деталі інциденту.

    Нагадаємо, 5 лютого у дворі 5-поверхового житлового будинку на вул. Регенераторна, 4 Дніпровського району Києва згорів автомобіль BMW.

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