У Вінниці дев'ять сімей отримали новенькі квартири за програмою «Доступне житло»



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У мікрорайоні «Академічний» ключі від 9 квартир в новобудові отримали учасники державної програми. В нове помешкання найближчим часом переїдуть родини переселенців, учасників АТО та одна молода сім'я

На Вінниччині триває робота по забезпеченню власним житлом мешканців області через механізми пільгового довготермінового кредитування на будівництво і придбання житла. Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності Вінницької обласної державної адміністрації.

Завдяки реалізації державної ініціативи, сьогодні, 10 квітня, в м. Вінниця по вулиці Миколаївська, 23, що в мікрорайоні «Академічний», урочисто введено в експлуатацію восьмиповерховий житловий будинок на 160 квартир (забудовник – концерн «Поділля»).

Будинок споруджено за участі державної програми «Доступне житло». Програма реалізується Державною спеціалізованою фінансовою установою «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву». Серед учасників програми «Доступне житло», які придбали квартири в даному будинку, п’ять сімей – це сім’ї внутрішньо переміщених осіб, три – сім’ї учасників АТО і одна молода сім’я.

У вітальному слові перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Гижко підкреслив, що державні програми з будівництва доступного житла – реальна можливість для жителів області отримати власне помешкання.

За його словами, успішне виконання державних житлових програм, забезпечення людей комфортними умовами проживання – одне з найважливіших завдань, що стоять перед обласною владою.

«Сьогоднішня подія – отримання ключів від довгоочікуваних квартир, не була б можливою, якби не ініціатива Уряду та Президента України. Кожен із вас дуже довго чекав на це помешкання. Особливо важливим є питання власного житла для молодих сімей, для внутрішньо переміщених осіб. Бажаю, аби у стінах ваших квартир завжди лунав дитячий сміх, панував гарний настрій, було по-сімейному тепло і затишно», – зазначив Андрій Гижко.

Як повідомив голова правління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» Сергій Комнатний, два роки тому «Держмолодьжитло» зініціювало модернізацію програми «Доступне житло», а сьогодні є перші реальні результати – за півтора роки її реалізації понад 430 сімей в Україні скористалися оновленою програмою «Доступного житла», вирішивши житлове питання. Як наголошує Сергій Комнатний, понад 70 % учасників програми – це внутрішньо переміщені особи. Він також зазначив, що на Вінниччині в 2018 році 24 сім’ї забезпечено житлом за програмами, які реалізує «Держмолодьжитло».

«Завдяки реформі децентралізації, безпосередньо на програми, які реалізовує «Держмолодьжитло», минулоріч на Вінниччині ми відновили роботу обласної програми забезпечення житлом мешканців Вінниччини. Торік вперше за останнє десятиліття, вдалося залучити 1 млн 800 тис. гривень додаткових коштів з місцевих бюджетів», – зазначив Сергій Комнатний.

У свою чергу, генеральний директор «Концерну «Поділля», який є забудовником мікрорайону «Академічний» Тимофій Гіренко зазначив, що будинок є теплоефективним, всі матеріали найвищої якості, у вікнах – склопакети найвищого ступеню енергозбереження, а вхідні двері кожної квартири – броньовані та вогнетривкі. Він подякував обласній владі та «Держмолодьжитло» за надійне партнерство, привітав власників квартири з приємною і знаковою подією в житті, а також висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю.