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    Київські копи врятували пару з палаючого гаража (відео)

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    На місце пожежі поліцейські прибули раніше пожежників - Київські копи врятували пару з палаючого гаража (відео)
    На місце пожежі поліцейські прибули раніше пожежників
    Ілюстраційне фото

    Героїчний вчинок зафіксувала нагрудна камера поліцейського

    Столичні поліцейські врятували чоловіка і жінку з палаючого гаража. Відео опубліковане на сторінці Патрульної поліції Києва у Facebook.

    «Днями патрульні вирушили на виклик щодо пожежі на вулиці Радунській, де загорівся гараж. Вони прибули на місце першими з усіх екстрених служб і з'ясували, що в приміщенні перебувають люди», – йдеться в повідомленні.

    На кадрах ролика з нагрудної камери поліцейського можна побачити, як відбувався порятунок людей з охопленого вогнем приміщення.

    «Надихавшись чаду, втомлені, брудні й щасливі Євген Косянчук, Дмитро Сорока, Владислав Гуров і Андрій Юрковський повернулися додому, пізніше, ніж зазвичай, тому що це був їхній останній виклик на зміні. Воно того варте – в результаті два врятованих життя», – повідомляють в поліції.

    Раніше київська поліція затримала блогера-екстремала, який кинув у патрульного тарілку з вершками заради ефектного відео для соцмереж.

    Нині блогеру Нині загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років; поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 (Хуліганство) і повідомили нападнику про підозру у скоєнні злочину.

    Теги: пожежа Київ поліція гараж
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