На Вінниччині у Гайсині почали вакцинувати медиків від коронавірусу

Першим щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield) отримав головний лікар

Сьогодні, 4 березня, у Гайсині на Вінниччині стартувала вакцинація місцевих медиків проти Covid-19.

Про це повідомляється сторінці Гайсинської лікарні у Facebook.

Розпочали вакцинацію із працівників ЦРЛ та Гайсинської станції швидкої медичної допомоги. А першими щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield) отримали головний лікар Гайсинської ЦРЛ Ігор Кохан та заступник головного лікаря з медичної частини Юлія Бурлакова.

Нагадаємо, за минулу добу, 3 березня, в Україні було вакциновано від коронавірусу 2680 осіб. Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 9568 осіб, всі вони отримали одну дозу вакцини. Про це свідчать дані інформаційного порталу Міністерства охорони здоров’я з питань вакцинації проти Covid-19.

За 3 березня було зроблено на 697 щеплень більше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали 45 мобільних бригад з імунізації. Найбільшу кількість щеплень за минулу добу було проведено у Дніпропетровської області – 350 щеплень, а за весь період кампанії з вакцинації – у Донецькій області – 840 щеплень.