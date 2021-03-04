Вінницьке ФСТ «Динамо» отримало статус бази олімпійської підготовки

Це вже друга база з таким статусом на Вінниччині

Уряд вніс до переліку баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки комплекс спортивних споруд ГО «Вінницька обласна організація ФСТ (фізкультурно-спортивне товариство) «Динамо» України. Таким чином це вже друга база з таким статусом на Вінниччині.

Про це повідомляється на сайті Міністерства Молоді та спорту України та стало відомо з чинного переліку закладів фізичної культури і спорту, яким надається статус бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки.

Як пояснив директор МДЮСШ №1 (закладу, який вже має статус бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки) Сергій Таранчук, такий статус дає, зокрема, можливість проводити навчально-тренувальний збір для членів Національних збірних України усіх вікових груп для конкретних видів спорту.

На сайті ФСТ «Динамо» про вінницьку організацію зазначається, що вона передбачає тренування з наступних видів спорту: боротьба греко-римська, вільна боротьба, веслування на байдарках і каное, веслувальний слалом, стрільба кульова, сумо, боротьба самбо.

Спортивна база організації включає закритий 25-метровий тир, напівзакритий 25-метровий тир, напівзакритий 50-метровий тир, спортивний зал та водно-веслувальну базу.

У чинному переліку закладів фізичної культури і спорту, яким надається статус бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки у Вінницькій області, значиться лише «Міська дитячо-юнацька спортивна школа № 1» Вінницької міської ради з таких видів спорту: легка атлетика, хокей на траві.