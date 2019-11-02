Представників соціальної сфери привітали з професійним святом



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У міському Палаці мистецтв працівники соціальної сфери Вінниці приймали вітання з нагоди професійного свята

Грамоти, подяки та грошові премії вручали винуватцям свята голова Вінницької облдержадміністрації Владислав Скальський та Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

«Ми надзвичайно раді сьогодні вітати вас з професійним днем. Не кожен зможе обрати для себе професію соціального працівника, адже до вас приходять люди, кожен з яких має свої проблеми та характер, і вам потрібно мати досить серйозну витримку, велике серце і розуміння людей. Я гордий тим, що наш вінницький колектив працівників соціальної сфери, а це майже 500 людей, найкращий в Україні. Саме головне, що ви надаєте якісні послуги вінничанам, ви – професіонали своєї справи. Я бажаю, щоб люди дякували вам за роботу, щоб ви були згуртованим і єдиним колективом, не дивляться на місце роботи кожного: чи у структурі Вінницької міської ради, чи в пенсійному фонді, чи на рівні області, регіону. Ми всі повинні бути єдиною командою, тому що наше завдання – надавати якісні послуги людям», – сказав міський голова Сергій Моргунов.

«99% приходять до вас не з радості а з проблемою. Вони шукають в вас вирішення цих проблем. Не важливо, що це – втрата здоров’я, складні сімейні обставини, тимчасові проблеми з працевлаштуванням, потреби соціальної чи психологічної адаптації наших захисників, які повертаються з зони бойових дій, допомога по усиновленню, адресна допомога, субсидії. Це далеко не повний перелік тих проблем, з якими до вас звертаються люди. Саме тому сьогодні на згадку приходить цитата відомого українського класика Михайла Франка про те, що людське життя має цінність, доки ти можеш допомагати людям. Тому велике дякую вам за всі ті добрі справи, які ви робите, за ті 138 тисяч субсидій, які були призначені у Вінницькій області, за 462 тисячі пенсіонерів, які обслуговує пенсійний фонд, за ту колосальну роботу, яку ви виконуєте, щоб держава виконувала свою соціальну функцію, а місцеве самоврядування гарантувало те, що воно повинне забезпечувати членам громади. І головне: завжди знаходьте в собі силу зустрічати людей з посмішкою», - сказав, вітаючи працівників соціального захисту, голова Вінницької облдержадміністрації Владислав Скальський.

Працівники соціальної сфери відзначають свій професійний день щороку у першу неділю листопада. Вітання від представників міської та обласної влади вони вже традиційно приймають напередодні.

Протягом 9 місяців 2019 року до департаменту соціальної політики міської ради надійшло 59 тис. звернень, що на 16 355 менше порівняно з відповідним періодом 2018 року. З письмових звернень 93% вирішено позитивно. В територіальних відділеннях ЦНАП «Вишенька» та «Старе місто» у 2019 році надано 193,4 тисяч соціальних послуг. Якість обслуговування департаментом мешканців міста склала 2,99 бали із трьох можливих.