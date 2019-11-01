Корнієнко розповів, як і коли «слуги народу» обговорять сексскандал



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Олександр Корнієнко припускає, що депутатська фракція партії «Слуга народу» проведе засідання 7 листопада

Перший заступник голови фракції «Слуга народу»: Але у нас не правоохоронний орган, тому це просто політична розмова між колегами по фракції

Депутатська фракція партії «Слуга народу» розглядає можливість провести засідання у четвер, 7 листопада, задля обговорення ситуації, що стосується голови комітету ВР з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдана Яременка. Про це журналістам у кулуарах парламенту повідомив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, повідомляє «Укрінформ».

«Ми планували на четвер. Але знову ж таки будемо визначатися чи будуть депутати в достатній кількості у Києві. Тому ще є різні комітети, є міжнародна діяльність тощо», - сказав Корнієнко.

Водночас політик прокоментував, в якому форматі може відбуватися обговорення цієї ситуації і ухвалення відповідного рішення на найближчому засіданні фракції.

«У нас же теж свобода висловлювання, демократія. У нас у фракції будь-яка людина може порушити будь-яке питання... Але у нас не правоохоронний орган, тому це просто політична розмова між колегами по фракції», - додав Корнієнко.

Фракції «Голос», «Європейська солідарність» і «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» виступають за відставку депутата фракції «Слуга народу» Богдана Яременка з посади голови комітету з питань міжнародної політики та міжпарламентського співробітництва. При цьому у «Голосі» сподіваються, що Яременко самостійно складе повноваження голови комітету.

Нагадаємо, у Верховній Раді днями стався скандал. Кореспондент сфотографував в сесійній залі Верховної Ради листування депутата від «Слуги народу» Богдана Яременка в чатах знайомств.

Парламентар поспілкувався з однією з дівчат, яка запропонувала йому своїх сексуальні послуги за матеріальну винагороду. Дівчина описала умови надання інтимних послуг і вказала, що година її послуг коштує 100 доларів.

Спочатку Яременко заявив, що все це було лише «провокацією». Втім, йому ніхто не повірив та у середу ввечері він написав інший пост у соцмережах, де вибачився перед дружиною, дітьми і Зеленським.

31 жовтня Яременко нагадав про кримінальну відповідальність за порушення таємниці листування.