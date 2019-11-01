Понад 92 тис. користувачів газу Вінниччини користуються Особистим кабінетом на сайті 104.ua новини компаній



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Особистий кабінет - це багатофункціональна інтернет-платформа з високим рівнем захисту персональних даних

На кінець жовтня кількість користувачів Особистого кабінету на сайті 104.ua у Вінницькій області перевищила 92 тисячі осіб. Тільки у жовтні Особисті кабінети зареєстрували близько 3,5 тис. клієнтів АТ «Вінницягаз».

Особистий кабінет - зручний онлайн-сервіс для споживачів природного газу, що функціонує з листопада 2015 року. Це багатофункціональна інтернет-платформа з високим рівнем захисту персональних даних.

«Кількість клієнтів, які віддають перевагу Особистому кабінету, постійно зростає. Менеджери Центрів обслуговування тільки у жовтні надали практичну допомогу в реєстрації понад 3 тис. клієнтів. Решта зареєструвалися самостійно», - говорить керівник управління клієнтського сервісу АТ «Вінницягаз» Алла Гнатюк.

Використовуючи Особистий кабінет та інші онлайн сервіси компанії наші клієнти економлять свій час та кошти. Їм не доводиться їхати до центру обслуговування клієнтів та очікувати в черзі. Цілий ряд послуг споживачі газу можуть отримати дистанційно.

Користувачі сервісу мають цілодобовий доступ до власних даних. Тут споживач може передати показання лічильника, дізнатися вартість газу, стан особового рахунку, заплатити за газ онлайн та роздрукувати квитанцію, контролювати стан своїх розрахунків та споживання тощо.

Зареєструвати Особистий кабінет можна зі свого комп’ютера або у Центрах обслуговування клієнтів «Вінницягаз». Для цього в Центрах відведені спеціальні куточки, обладнані комп’ютерною технікою, з доступом до мережі інтернет. При потребі менеджери Центрів обслуговування надають допомогу в реєстрації.

АТ «Вінницягаз» постійно впроваджує сучасні технології та можливості для зручності своїх клієнтів. Крім Особистого кабінету для споживачів газу функціонують мобільні додатки - чат бот 7104 у Viber, 104Mobile та 104 Mobile Light. Зворотній зв’язок маємо також за допомогою смс,телефону, електронної та голосової пошти Контакт центру.