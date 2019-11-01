Нардеп Потураєв виступив за легалізацію проституції



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Микита Потураєв переконаний, що тільки легалізація секспослуг дозволяє стабілізувати темпи поширення ВІЛ/СНІДу

Микита Потураєв: Якщо ми щось не зробимо з цим ринком секспослуг, то в нас постійно будуть проблеми

Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу» Микита Потураєв виступає за легалізацію проституції. Про це він повідомив журналістам у кулуарах Верховної Ради.

«Існує підтверджена статистика, що в таких країнах, як наша - країнах третього світу - тільки легалізація секспослуг дозволяє стабілізувати темпи поширення ВІЛ/СНІДу. Тому що тоді ми контролюємо цей процес, а зараз ми не контролюємо. У нас навіть немає, щоб ви розуміли, верифікованої інформації про кількість співробітниць у цій сфері та співробітників. У нас накладається історія з ін'єкційною наркоманією на історією з проституцією», - сказав Потураєв.

Політик зазначив, що питання проституції не актуальне, а парламент не підтримає відповідний законопроєкт.

«Законопроєкт такий існує насправді. Він не досконалий, але з ним можна працювати. Я просто не впевнений, що з таким ставленням до цих питань ми його приймемо, що ми його навіть почнемо розглядати... Якщо ми щось не зробимо з цим ринком, то в нас постійно будуть проблеми», - підкреслив він.

Нагадаємо, у Верховній Раді днями стався скандал. Кореспондент сфотографував в сесійній залі Верховної Ради листування депутата від «Слуги народу» Богдана Яременка в чатах знайомств.

Парламентар поспілкувався з однією з дівчат, яка запропонувала йому своїх сексуальні послуги за матеріальну винагороду. Дівчина описала умови надання інтимних послуг і вказала, що година її послуг коштує 100 доларів.

Спочатку Яременко заявив, що все це було лише «провокацією». Втім, йому ніхто не повірив та у середу ввечері він написав інший пост у соцмережах, де вибачився перед дружиною, дітьми і Зеленським.

31 жовтня Яременко нагадав про кримінальну відповідальність за порушення таємниці листування.

Джерело: Українські новини