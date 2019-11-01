  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Нардеп Потураєв виступив за легалізацію проституції

    • Розсилка
    Микита Потураєв переконаний, що тільки легалізація секспослуг дозволяє стабілізувати темпи поширення ВІЛ/СНІДу - Нардеп Потураєв виступив за легалізацію проституції
    Микита Потураєв переконаний, що тільки легалізація секспослуг дозволяє стабілізувати темпи поширення ВІЛ/СНІДу

    Микита Потураєв: Якщо ми щось не зробимо з цим ринком секспослуг, то в нас постійно будуть проблеми

    Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу» Микита Потураєв виступає за легалізацію проституції. Про це він повідомив журналістам у кулуарах Верховної Ради.

    «Існує підтверджена статистика, що в таких країнах, як наша - країнах третього світу - тільки легалізація секспослуг дозволяє стабілізувати темпи поширення ВІЛ/СНІДу. Тому що тоді ми контролюємо цей процес, а зараз ми не контролюємо. У нас навіть немає, щоб ви розуміли, верифікованої інформації про кількість співробітниць у цій сфері та співробітників. У нас накладається історія з ін'єкційною наркоманією на історією з проституцією», - сказав Потураєв.

    Політик зазначив, що питання проституції не актуальне, а парламент не підтримає відповідний законопроєкт.

    «Законопроєкт такий існує насправді. Він не досконалий, але з ним можна працювати. Я просто не впевнений, що з таким ставленням до цих питань ми його приймемо, що ми його навіть почнемо розглядати... Якщо ми щось не зробимо з цим ринком, то в нас постійно будуть проблеми», - підкреслив він.

    Нагадаємо, у Верховній Раді днями стався скандал. Кореспондент сфотографував в сесійній залі Верховної Ради листування депутата від «Слуги народу» Богдана Яременка в чатах знайомств.

    Парламентар поспілкувався з однією з дівчат, яка запропонувала йому своїх сексуальні послуги за матеріальну винагороду. Дівчина описала умови надання інтимних послуг і вказала, що година її послуг коштує 100 доларів. 

    Спочатку Яременко заявив, що все це було лише «провокацією». Втім, йому ніхто не повірив та у середу ввечері він написав інший пост у соцмережах, де вибачився перед дружиною, дітьми і Зеленським. 

    31 жовтня Яременко нагадав про кримінальну відповідальність за порушення таємниці листування.

    Дивіться також:

    Джерело: Українські новини

    Верховна Рада депутат статистика послуги парламент Микита Потураєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ