Прикордонники виявили на березі Дністра понад 700 кілограмів тютюну
- Сьогодні, 12:13
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Також прикордонники затримали човен, на якому перевозили контрабанду
Партію контрабандного тютюну виявили під час спільних заходів, проведених співробітниками оперативних підрозділів Південного регіонального управління Держприкордонслужби та ДФС на Вінниччині в рамках операції «Кордон-2018».
Про це інформує прес-служба ДПСУ, повідомляє «Главком».
Так, в ході реалізації інформації оперативних співробітників за 70 м від лінії кордону, на березі річки Дністер, на напрямку українського н.п. Могилів-Подільський та молдовського Волчинець, міжвідомча група виявила надувний човен та 36 пакунків з тютюном. Варто зазначити, що сім із усіх пакунків були завантажені у човен. Всього ж у пакунках правоохоронці виявили 720 кілограмів тютюну.
Наразі продовжуються заходи по пошуку причетних до даного правопорушення.