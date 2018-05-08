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    Прикордонники виявили на березі Дністра понад 700 кілограмів тютюну

    Також прикордонники затримали човен, на якому перевозили контрабанду
    Партію контрабандного тютюну виявили під час спільних заходів, проведених співробітниками оперативних підрозділів Південного регіонального управління Держприкордонслужби та ДФС на Вінниччині в рамках операції «Кордон-2018». Про це інформує прес-служба ДПСУ, повідомляє «Главком». Так, в ході реалізації інформації
    • Сьогодні, 12:13
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    Також прикордонники затримали човен, на якому перевозили контрабанду

    Партію контрабандного тютюну виявили під час спільних заходів, проведених співробітниками оперативних підрозділів Південного регіонального управління Держприкордонслужби та ДФС на Вінниччині в рамках операції «Кордон-2018».

    Про це інформує прес-служба ДПСУ, повідомляє «Главком».

    Так, в ході реалізації інформації оперативних співробітників за 70 м від лінії кордону, на березі річки Дністер, на напрямку українського н.п. Могилів-Подільський та молдовського  Волчинець, міжвідомча група виявила надувний човен та 36 пакунків  з тютюном.  Варто зазначити, що сім із усіх пакунків були завантажені у човен. Всього ж у пакунках правоохоронці виявили 720  кілограмів тютюну.

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    Прикордонники виявили на березі Дністра понад 700 кілограмів тютюну
    Прикордонники виявили на березі Дністра понад 700 кілограмів тютюну
    Прикордонники виявили на березі Дністра понад 700 кілограмів тютюну

    Наразі продовжуються заходи по пошуку причетних до даного правопорушення.


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    прикордонники ДФС Держприкордонслужба Вінниччина
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