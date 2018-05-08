Прикордонники виявили на березі Дністра понад 700 кілограмів тютюну

Також прикордонники затримали човен, на якому перевозили контрабанду

Партію контрабандного тютюну виявили під час спільних заходів, проведених співробітниками оперативних підрозділів Південного регіонального управління Держприкордонслужби та ДФС на Вінниччині в рамках операції «Кордон-2018». Про це інформує прес-служба ДПСУ, повідомляє «Главком». Так, в ході реалізації інформації