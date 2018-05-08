У Мурованокуриловецькому районі незаконно приватизовано 6 га сільськогосподарської землі

Прокуратура через суд вимагає повернення незаконно наданих земель

Могилів-Подільською місцевою прокуратурою Вінницької області виявлено факт незаконного вибуття з державної форми власності трьох земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 6 га, вартістю 80 тис гривень. Про це інформує прес-служба прокуратури у Вінницькій області, повідомляє «Главком». У статті 121



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Прокуратура через суд вимагає повернення незаконно наданих земель

Могилів-Подільською місцевою прокуратурою Вінницької області виявлено факт незаконного вибуття з державної форми власності трьох земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 6 га, вартістю 80 тис гривень.

Про це інформує прес-служба прокуратури у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

У статті 121 Земельного кодексу України визначено, що громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для ведення особистого селянського господарства площею не більше 2 гектара.

Відповідно до вимог статті 116 Земельного кодексу України передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, проводиться один раз по кожному виду використання.

Головне Управління Держгеокадастру у Вінницькій області у 2017 році надало трьом фізичним особам безоплатно у власність на території Вищеольчедаївської сільської ради Мурованокуриловецького району три земельні ділянки загальною площею 6 га (по 2 га) для ведення особистого селянського господарства, не перевіривши при цьому чи використали ці громадяни раніше своє право на приватизацію земель для вказаних потреб.

Однак установлено, що у 2014 році цим же особам уже надавались Головним управлінням Держземагенства у Вінницькій області безоплатно у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства по 2 га на території Леляцької сільської ради Жмеринського району Вінницької області. А тому вони не мали права вдруге отримувати безоплатно у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства.

З метою усунення порушень та повернення у державну власність незаконно відчужених земель Могилів-Подільською місцевою прокуратурою подано до суду три позовні заяви про визнання недійсними наказів Головного Управління Держгеокадастру у Вінницькій області та витребування землі.