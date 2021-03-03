П’яна вінничанка загубила чотирирічну доньку на вокзалі

На пошуки жінки з дитиною були зорієнтовані усі наряди Хмельницького районного управління поліції та патрульні

Жодних правопорушень щодо дівчинки скоєно не було

32-річна жителька Вінниці поїхала у Хмельницький і загубила там свою доньку.

Про цей випадок повідомили у відділу комунікації ГУНП Хмельниччини.

До сусіднього обласного центру вінничанка поїхала у гості до своєї матері. Взяла із собою чотирирічну доньку, але дорогою випила й навіть забула, де залишила дитину.

До поліції 2 березня зателефонувала жителька одного із приміських сіл і розповіла, що зникла її донька з чотирирічною онукою, які виїхали до неї з Вінниці ще 27 лютого.

На пошуки жінки з дитиною були зорієнтовані усі наряди Хмельницького районного управління поліції та патрульні. Спочатку поліцейські розшукали на залізничному вокзалі горе-матір. Вона була у сумнівній компанії і без дитини.

У поліції кажуть, що жінка була п'яною і не могла пригадати, де залишила дівчинку.

«Провівши ряд заходів, правоохоронці розшукали 4-річну дитину. Як виявилось, матір залишила її на малознайомих людей, а сама подалась пиячити. На щастя, жодних правопорушень щодо дівчинки скоєно не було. Поліцейські передали дитину на огляд медиків, а потім відвезли до бабусі. Туди ж з Вінниці приїхав і батько дівчинки. Жінку поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП», ‒ повідомляють у поліції.

Нагадаємо, на Одещині поліцейські оголосили підозру 36-річній матері у злісному невиконанні обов’язків по догляду за маленькою донькою.