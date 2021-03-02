Під Одесою мати морила голодом трирічну доньку

Жінку та дівчинку, яка з безвиході почала їсти побілку зі стін, негайно було госпіталізовано

Громадянка проживала з дитиною одна та отримувала від держави допомогу на її утримання

На Одещині поліцейські оголосили підозру 36-річній матері у злісному невиконанні обов’язків по догляду за маленькою донькою

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Слідство встановило, що жителька Білгорода-Дністровського протягом півтора місяця морила донечку трьох з половиною років голодом, тримаючи її в оселі під замком, аби виснажене дитя ніхто не побачив. Про сім’ю, що перестала з’являтися на людях, півтора року тому в поліцію повідомили її сусіди.

Те, що побачили правоохоронці та представники соціальної служби, потрапивши у квартиру матері-одиначки, їх приголомшило. Громадянка проживала з дитиною одна та отримувала від держави допомогу на її утримання. Проте жінка довела до виснаженого стану і себе, і свою маленьку донечку. Свій вчинок господиня пояснила тим, що, коли вдома закінчилися запаси продуктів, вона боялася виходити на вулицю, бо нібито переживала, аби в неї не відібрали дитину.

Жінку та дівчинку, яка з безвиході почала їсти побілку зі стін, негайно було госпіталізовано, а надалі вилучено з сім’ї. Лікарі встановили, що дівчинка набула значного дефіциту маси тіла та почала відставати у розвитку.

Нагадаємо, поліцейські затримали 34-річну одеситку за підозрою в умисному вбивстві своєї матері. Між жінками постійно виникали конфлікти на побутовому підґрунті, повідомляє ГУНП в Одеській області. Остання сімейна сварка закінчилася тим, що донька кілька разів вдарила 71-річну матір ножем у спину. Від отриманих травм літня жінка померла по дорозі до медичного закладу.