  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    Перерахунок пенсій: на Вінниччині пенсіонери отримають підвищені виплати

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пенсії перераховано із застосуванням коефіцієнта збільшення середньої заробітної плати в Україні - Перерахунок пенсій: на Вінниччині пенсіонери отримають підвищені виплати
    Пенсії перераховано із застосуванням коефіцієнта збільшення середньої заробітної плати в Україні
    фото: ukrinform.ua

    Формула перерахунку враховує стаж, рівень заробітної плати і рівень середньої заробітної плати по країні

    Із 4 березня Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області розпочне виплачувати проіндексовані пенсії.

    Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу ОДА.

    У Пенсійному фонді зазначають, що індексацію виплат проведено з 1 березня. Формула перерахунку враховує стаж, рівень заробітної плати, яку отримував пенсіонер і рівень середньої заробітної плати по країні – спеціальний показник для розрахунку пенсійних виплат, який збільшується щороку.

    За словами начальника ГУ ПФУ в області Олени Корчаки, показник середньої заробітної плати збільшується на 50% зростання середньої заробітної плати по країні за минулий рік та на 50% зростання споживчих цін (інфляції).

    Пенсії перераховано із застосуванням коефіцієнта збільшення середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсій, у розмірі 1,11.

    При цьому додатково звертатися до Пенсійного фонду пенсіонерам не потрібно. В ГУ ПФУ запевняють, що перерахунок проводиться автоматично.

    Загалом на Вінниччині пенсії перерахували 397,2 тисам пенсіонерів. Із них 311,9 тисяч отримали підвищення виплат.

    Читайте також:

    Збільшені пенсії отримають не всі: міністр розкрила деталі, хто залишиться без надбавок.

    Теги: пенсіонери Вінниччина пенсія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies