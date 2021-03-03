Перерахунок пенсій: на Вінниччині пенсіонери отримають підвищені виплати

Формула перерахунку враховує стаж, рівень заробітної плати і рівень середньої заробітної плати по країні

Із 4 березня Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області розпочне виплачувати проіндексовані пенсії.

Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу ОДА.

У Пенсійному фонді зазначають, що індексацію виплат проведено з 1 березня. Формула перерахунку враховує стаж, рівень заробітної плати, яку отримував пенсіонер і рівень середньої заробітної плати по країні – спеціальний показник для розрахунку пенсійних виплат, який збільшується щороку.

За словами начальника ГУ ПФУ в області Олени Корчаки, показник середньої заробітної плати збільшується на 50% зростання середньої заробітної плати по країні за минулий рік та на 50% зростання споживчих цін (інфляції).

Пенсії перераховано із застосуванням коефіцієнта збільшення середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсій, у розмірі 1,11.

При цьому додатково звертатися до Пенсійного фонду пенсіонерам не потрібно. В ГУ ПФУ запевняють, що перерахунок проводиться автоматично.

Загалом на Вінниччині пенсії перерахували 397,2 тисам пенсіонерів. Із них 311,9 тисяч отримали підвищення виплат.

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