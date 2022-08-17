Разом легше бити ворога. Вся родина з Вінниччини стала на захист України (відео) 

Чоловіки добровільно пішли до війська і нині ремонтують пошкоджену у бою техніку

На Вінниччині ціла родина добровільно прийшла боронити Україну. Син – бізнесмену минулому, мирному житті. Обоє призвалися до лав Нацгвардії. Голова родини каже, разом легше бити ворога та спокійніше на душі. Про це повідомляє Західне територіальне управління Національної гвардії України

У своїх 55 років батько Юрій Францович опанував управління бронеавтомобілем, тепер у будь-яку хвилину може сісти за кермо. Нині разом із сином ремонтують військову техніку, пошкоджену у бою.

Молодший гвардієць розповідає, нещодавно втратили найкращого друга – командира відділення, який потратив під артобстріл на фронті.

Після пережитого батько почав писати вірші. Про бойовий настрій гвардійців, які готові до останнього подиху, захищати кожен клаптик української землі.