У Вінниці жінка вкрала іграшки, які жителі принесли на місце ракетного удару Росії (відео)

Вінничанка крала іграшки, які містяни приносили в пам'ять про загиблих діток

Правоохоронці зареєстрували факт крадіжки

У Вінниці невідома жінка позбирала іграшки, які жителі міста принесли на місце ракетного удару Росії в пам'ять про загиблих дітей. Відео опублікували місцеві жителі у Facebook.

На ролику видно, як жінка збирає іграшки з місця трагедії, яка сталася 14 липня, кладе у простирадло та йде з ним у невідомому напрямку.

Вона не реагує на людей, які просять її повернути крадене на місце трагедії. Водночас жінка обзиває їх непристойними словами. А на запитання, чому жінка краде іграшки з місця трагедії, вона назвала загиблих через російську атаку дітей «байстрюками, циганами і татарами».

За словами місцевих, у жінки начебто є власна дитина, а сама жінка працює двірником.

У поліції області вже відреагували на інцидент. Правоохоронці зареєстрували факт крадіжки. Особу жінки встановлено, а іграшки, виявлені у неї, повернуто на місце.

«Попередньо у діях жінки вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Остаточна правова кваліфікація діям жінки буде надана після встановлення усіх обставин події», – повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, 14 липня росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

Відомо, що російські ракети влучили в будівлю з офісними приміщеннями в одному з центральних і людних у цей час районів Вінниці. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.