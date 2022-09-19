Розвідник-рекордсмен з Вінниччини з протезом повернувся на захист України (фото)

На Харківщині українець стояв на обороні Салтівки

Журналісти розповіли історію мужнього воїна Романа Кашпура, який будучи на протезі ноги, захищає Україну від російських загарбників.

Минулого року Головне управління розвідки Міноборони повідомило про те, як військовий розвідник Роман Кашпур на протезі встановив рекорд України на Чугуївському аеродромі. Тоді Роман за 44 секунди протягнув на 6 метрів та 40 сантиметрів 16-тонний літак АН-26. «Ідея цього вчинку – мотивувати важкопоранених, довести, що життя після ампутації триває, просто це інша сторінка», – сказав тоді розвідник.

Російське вторгнення 24 лютого ц. р. застало подружжя Кашпурів у Харкові. Добу вони добиралися до Хмільника. А потім Роман пішов на війну, повідомляє Вінниця.info. Його дружина Юлія каже, що навіть не намагалася зупинити чоловіка. І те, що він на протезі – не аргумент. До Харкова Роман Кашпур повернувся 1 березня ц. р. Повернувся на непристосованому протезі. На ньому і провоював півроку. «Купальний протез годиться для ходьби, купання. В ньому бігати і виконувати роботи неможливо», – розповів воїн.

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На Харківщині українець стояв на обороні Салтівки. Там кожен день, кожен вихід закарбувався на все життя. «Був вихід в «сіру» зону. Там не один я такий на протезі. Наше завдання було виявити ворожий танк, який постійно обстрілював Салтівку, і знешкодити», – каже він.

Додому Роман заїхав на кілька днів. Нарешті змінив протез. За кілька днів – знову на Харківщину до бойових побратимів. Залишитися вдома, каже, не може. «Потрібно пам’ятати, що Україна до цього часу існує, живе, бореться, завдяки людському потенціалу. Це єдине, що призведе до перемоги», – розповів захисник.

Нагадаємо, дівчинка, яка втратила руку в Бучі, отримала унікальний протез.