Вінниця. Наслідки ракетного удару з висоти пташиного польоту (відео)

«Руській мир» приніс лише руйнування і горе для людей

Журналісти оприлюднили відео, зняте на дрон, з наслідками російської атаки на центр Вінниці, внаслідок якої загинули десятки людей, в лікарнях перебувають 83 постраждалих, у них складні поранення та опіки.

Камера показала з висоти пташиного польоту масштаби руйнувань.

Видно, що три російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки. Внаслідок атаки знищено приміщення одного із медичних центрів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вкотре закликав світ допомогти зупинити російську агресію. Президент оприлюднив фото з Вінниці та Миколаєва, які постраждали від ракетних обстрів.

Нагадаємо, росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Працює «гаряча лінія» для пошуку людей після обстрілу центру міста.

Під час ракетних обстрілів Вінниці загинула маленька дівчинка Ліза, за життя її мами Ірини зараз борються медики.

Відомо, що російські ракети влучили в будівлю з офісними приміщеннями в одному з центральних і людних у цей час районів Вінниці. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

Читайте також: