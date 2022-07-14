Вінниця: відомо про 90 постраждалих, знищено медичний центр

Півсотні людей – у важкому стані

Внаслідок удару РФ по центру Вінниці постраждали 90 осіб. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

«Загинуло 12 осіб. Близько 90 потерпілих звернулися за допомогою до медичних закладів, приблизно півсотні з них у важкому стані», – йдеться в повідомленні.

Клименко також зазначив, що внаслідок атаки знищено приміщення одного із медичних центрів.