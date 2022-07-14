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    Новини

    Вінниця: відомо про 90 постраждалих, знищено медичний центр

    Наслідки рашистської атаки на центр Вінниці - Вінниця: відомо про 90 постраждалих, знищено медичний центр
    Наслідки рашистської атаки на центр Вінниці
    фото: ДСНС

    Півсотні людей – у важкому стані

    Внаслідок удару РФ по центру Вінниці постраждали 90 осіб. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

    «Загинуло 12 осіб. Близько 90 потерпілих звернулися за допомогою до медичних закладів, приблизно півсотні з них у важкому стані», – йдеться в повідомленні.

    Клименко також зазначив, що внаслідок атаки знищено приміщення одного із медичних центрів.

    Нагадаємо, що у Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Згодом місцева ОВА підтвердила інформацію про «прильоти».

    Відомо, що три російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки. Наразі відомо про 17 загиблих, серед який маленька дитина.

    До слова, триває 141-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку та на Донеччині.

    Про ситуацію в регіонах станом на ранок 14 липня читайте тут.

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    Теги: росія окупанти війна Вінниця Україна окупація #stoprussia
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    Вінниця: відомо про 90 постраждалих, знищено медичний центр