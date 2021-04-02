Самогубство на Вінниччині: 60-річний чоловік вистрибнув з 8 поверху

За попередніми даними, на такий крок чоловік пішов через життєві труднощі

У поліції почали кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою «самогубство»

У четвер, 1 квітня, у Вінниці на проспекті Коцюбинського з вікна восьмого поверху вистрибнув 60-річний чоловік. Він помер на місці. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Вінницькій області.

Трагедія сталася близько 10:20. Відомо, що квартира, з якої випав чоловік, належить його родичу. За попередніми даними, на такий крок людина пішла через життєві труднощі.

У поліції почали кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою «самогубство».

Тим часом, у той самий день, 1 квітня, у Києві працівник Держрезерву вчинив самогубство у службовому кабінеті. «1 квітня о 5.45 годин працівниками відомчої охорони комбінату Державного резерву (бульвар Вацлава Гавела, 24) в службовому кабінеті адміністрації вказаного комбінату виявлено мертвим, з різаною раною шиї, менеджера», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці події виявлено передсмертну записку та канцелярський ніж, яким потерпілий спричинив собі ушкодження.