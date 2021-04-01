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    На Вінниччині п’яний чоловік напав на двох касирок у громадських вбиральнях

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    Під час поверхневого огляду у куртці затриманого правопорушника поліцейські виявили ніж і частину награбованих грошей - На Вінниччині п’яний чоловік напав на двох касирок у громадських вбиральнях
    Під час поверхневого огляду у куртці затриманого правопорушника поліцейські виявили ніж і частину награбованих грошей
    фото: з відкритих джерел

    Одна з жінок зуміла дати непроханому гостеві відсіч

    У Ладижині поліцейські затримали 27-річного місцевого жителя, який напав на двох касирок у громадських вбиральнях. Про це повідомляє пресслужба поліції Вінниччини.

    Перше повідомлення про злочин надійшло до поліції близько 22:00. 70-річна жінка розповіла, що до вбиральні зайшов п’яний чоловік і, погрожуючи їй ножем, забрав з каси гроші.

    Майже одразу після першого звернення було й друге: працівниця іншої громадської вбиральні повідомила, що «відвідувач» пустив у хід ніж і намагався її пограбувати, але жінка зуміла дати йому відсіч. Поліція затримала розбійника, і з’ясувалося,що на обох жінок нападав один чоловік.

    Під час поверхневого огляду у куртці затриманого правопорушника поліцейські виявили ніж і частину награбованих грошей.

    Розпочато кримінальні провадження за ч.1 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій). Підозрюваному світить до семи років позбавлення волі.

    Нагадаємо, у столиці затримали чоловіка, який скоїв розбійний напад на киянина і відібрав у нього 300 тисяч гривень.

    Теги: гроші напад Вінниччина поліція жінка злочин
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