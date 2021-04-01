У Києві працівник Держрезерву вчинив самогубство у власному кабінеті

На місці події виявлено передсмертну записку та канцелярський ніж

У четвер, 1 квітня, у Києві працівник Держрезерву вчинив самогубство у службовому кабінеті. Про це повідомляє Телеграм-канал «Вартові Еспресо».

«1 квітня о 5.45 годин працівниками відомчої охорони комбінату Державного резерву (бульвар Вацлава Гавела, 24) в службовому кабінеті адміністрації вказаного комбінату виявлено мертвим, з різаною раною шиї, менеджера», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці події виявлено передсмертну записку та канцелярський ніж, яким потерпілий спричинив собі ушкодження.

Особу загиблого встановлено, ним виявився місцевий мешканець. Мотиви скоєного встановлюють слідчі.

Нагадаємо, ще одне смертельне падіння з вікна сталося у середу, 31 березня, на столичній Троєщині. Молода дівчина, якій на вигляд близько 30 років, впала з висоти 10 поверху.

За попередніми даними, смерть жінки була миттєвою. Лікарям, які прибули на місце події, залишалося лише зафіксувати загибель постраждалої. Інцидент стався близько 15:00 в будинку на вулиці Лисківській, 28А.

Наразі поліцейські опитують свідків події та намагаються з'ясувати, чи є подія самогубством, нещасним випадком чи убивством. Це вже не перше самогубство на цій вулиці протягом останнього тижня.