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    У Києві працівник Держрезерву вчинив самогубство у власному кабінеті

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    Мотиви скоєного встановлюють слідчі - У Києві працівник Держрезерву вчинив самогубство у власному кабінеті

    Мотиви скоєного встановлюють слідчі

    фото: agropolit.com

    На місці події виявлено передсмертну записку та канцелярський ніж

    У четвер, 1 квітня, у Києві працівник Держрезерву вчинив самогубство у службовому кабінеті. Про це повідомляє Телеграм-канал «Вартові Еспресо».

    «1 квітня о 5.45 годин працівниками відомчої охорони комбінату Державного резерву (бульвар Вацлава Гавела, 24) в службовому кабінеті адміністрації вказаного комбінату виявлено мертвим, з різаною раною шиї, менеджера», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що на місці події виявлено передсмертну записку та канцелярський ніж, яким потерпілий спричинив собі ушкодження.

    Особу загиблого встановлено, ним виявився місцевий мешканець. Мотиви скоєного встановлюють слідчі.

    Нагадаємо, ще одне смертельне падіння з вікна сталося у середу, 31 березня, на столичній Троєщині. Молода дівчина, якій на вигляд близько 30 років, впала з висоти 10 поверху.

    За попередніми даними, смерть жінки була миттєвою. Лікарям, які прибули на місце події, залишалося лише зафіксувати загибель постраждалої. Інцидент стався близько 15:00 в будинку на вулиці Лисківській, 28А.

    Наразі поліцейські опитують свідків події та намагаються з'ясувати, чи є подія самогубством, нещасним випадком чи убивством. Це вже не перше самогубство на цій вулиці протягом останнього тижня.

    Теги: Київ смерть Держрезерв самогубство
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