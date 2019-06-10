Селфі з Гройсманом, шоу та феєрверк. Фоторепортаж з грандіозного Operafest Tulchyn 2019



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Культурне шоу Operafest Tulchyn 2019 завершилося

9 червня у Тульчин на Міжнародний фестиваль опери завітав прем'єр-міністр Володимир Гройсман з дружиною Оленою. Сьогодні на Operafest Tulchyn був справжній аншлаг, тому урядовцеві не вдалося швидко зайняти своє місце

у глядацькій залі просто неба. Люди хотіли зробити з ним фото. Селфі-марафон тривав хвилин 15, потім прем'єр став глядачем мистецького дійства. О 21 годині розпочалося яскраве шоу «Вогні Бродвею».

В постановці показали кращі номери найвідоміших мюзиклів світу з різних країн різних часів: «Кабаре», «Цілуй мене, Кет», «Граф Монте-Крісто», «Кішки», «Нотр Дам де Парі», «Привид опери», «Чикаго», «Скрипаль на даху», «Авансцена». На одній сцені були солісти опери, балету, хору й великого симфонічного оркестру.

Близько 23 години Володимир Гройсман привітав тульчинців з мистецьким святом і урочисто закрив Operafest Tulchyn.

Фінальним акордом став феєрверк над Подільським Версалем.

Джерело: vinnitsa.info