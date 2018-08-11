Село на Вінниччині засипало сажею (фото)



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Густа сажа засипала городи, будівлі і навіть проникла у помешкання

Місцеві жителі села Бджільна в Теплицькому районі Вінницької області скаржаться на нестерпний сморід та псування городини і речей домашнього вжитку внаслідок техногенних викидів. Про ситуацію у селі на своїй сторінці у Facebook повідомила журналіст Ірина Лупещенко, пише lada.fm.

За її словами, на вулицях у селі, прилеглих до спиртзаводу випала сажа.

«Кілька днів назад на цьому підприємстві були екологи. Кажуть, що скоріш за все, дирекція була попереджена. Працівників відправили додому, а викликали уже після від‘їзду екологів. Сьогодні бджільнянці написали звернення до райдержадміністрації», - зазначила вона.

Журналіст подякувала управлінню Держпродспоживслужби, ДСНС, відділенню Нацполіції і розкритикувала за відсутність допомоги відділу з надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, котрий «не відгукнувся на жоден дзвінок».

Лупещенко виклала у мережу світлини з місця інциденту, на яких видно, що густа сажа засипала городи, будівлі і навіть проникла у помешкання. Місцеві мешканці нарікають, що доведеться у оселях робити ремонти, бо просто так масну сажу відмити зі шпалер і поверхонь неможливо.

За словами місцевих жителів і журналістів, вночі спиртзавод зробив величезний викид цієї сажі. Вона покрила все кругом. Люди кажуть, що це не вперше, але в таких масштабах ще не було. Вважай з городини можуть використовувати лише те, що в землі-картоплю, моркву... Все інше, починаючи з петрушки і закінчуючи яблуком, їсти просто неможливо-все чорне і жирне, кажуть вони.

Від подібних викидів сажі страждали і мешканці міста Ладижина на Вінниччині. Три роки тому ладижинці активно фільмували і звертались зі скаргами до влади щодо викидів масної сажі із місцевого спиртзаводу. Тоді городяни скаржились, що виробництво офіційно не працює, але ночами над підприємством завжди стоїть чорний стовп диму. Також люди скаржились на першіння у горлі після таких викидів.