«Мінера» столичного залізничного вокзалу відправлять до психлікарні



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Чоловік влітку «замінував» залізничний вокзал

Солом’янським районним судом Києва задоволено клопотання Київської місцевої прокуратури №9 про застосування примусових заходів медичного характеру відносно жителя столиці, який влітку 2019 року надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничному вокзалі міста.

Про це інформує пресслужба прокуратури Києва.

Як повідомлялося, 10 серпня 2019 року чоловік зателефонував на телефон спецлінії «102» та надав неправдиве повідомлення про замінювання залізничного вокзалу в столиці за адресою Вокзальна, 1.

Правоохоронці та спеціалісти, які виїжджали на місце події, жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не знайшли. У ході відпрацювання інформації про вибух правоохоронці евакуювали 2300 пасажирів та 100 осіб персоналу.

Проведеними першочерговими слідчими діями «мінера» вдалося встановити та затримати.

Згідно з результатами судово-психіатричної експертизи, правопорушник на момент вчинення злочину не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. На теперішній час психічний стан останнього не змінився і він потребує примусової госпіталізації в психіатричну лікарню з посиленим наглядом.

Враховуючи викладене, до суду було внесено клопотання про застосування відносно чоловіка примусових заходів медичного характеру, яке судом задоволено.

Нагадаємо, Деснянським районним судом Києва засуджено до позбавлення волі 33-річного мешканця Чернігова, який вчинив завідомо неправдиве повідомлення про замінування станції Київського метрополітену «Нивки».