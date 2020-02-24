Киянин постане перед судом за домашнє насильство



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Чоловік систематично вчиняв конфлікти зі своєю дружиною,

Київською місцевою прокуратурою № 3 скеровано до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який систематично вчиняв психологічне насильство щодо своєї дружини.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік систематично вчиняв конфлікти зі своєю дружиною, нецензурно висловлювався на її адресу, погрожував фізичною розправою, завдавав фізичного болю, за що неодноразово притягався до адміністративної відповідальності.

«В результаті систематичних дій чоловіка потерпілій завдано психологічних страждань, погіршилась якість її життя, що є для останньої довготривалою психотравмуючою дією та супроводжується емоційним переживанням негативного спектру, а саме тривоги, страху, приниження, безпомічності та безвиході», - розповіли у прокуратурі.

Дії чоловіка органом слідства кваліфіковано за ст. 126-1 КК України (домашнє насильство, тобто умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя, що призводить до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілої особи).

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт направлено до Деснянського районного суду Києва для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.

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