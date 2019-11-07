Стали відомі переможці конкурсу «Бюджет громадських ініціатив»



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По вулиці Волошковій біля озера буде сцена з амфітеатром, на Тяжилові зроблять фонтанну площу, а біля центрального міського стадіону – волейбольний майданчик...

Відбулось засіданні координаційної рали конкурсу «Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської ОТГ». На початку нагородили авторів проектів-переможців 2017-2018 років, реалізація яких відбулась 2018 та 2019 роках. Після чого оголосили переможців конкурсу 2019 року.

«У 2016 році за ініціативи вінницького міського голови Сергія Моргунова було впроваджено дуже гарну європейську практику – конкурс Бюджет громадських ініціатив. В результаті мешканці міста можуть долучатись до покращення і розбудови нашого міста. Суть цього конкурсу полягає в тому, що мешканці самі пропонують проєкти і боряться за перемогу, щоб кошти були виділені саме на їхній проект. До речі, Сергій Моргунов зініціював збільшення обсягу фінансування проєкту «Бюджет громадських ініціатив». Тож, на 2020 рік буде закладено ще один додатковий мільйон, і замість 7 мільйонів, буде вісім. А це збільшення можливостей для реалізації гарних проектів», – зазначив секретар міської ради Павло Яблонський.

З 1 квітня по 15 травня 2019 року мешканці територіальної громади подали на розгляд Експертної групи конкурс 67 проєктів, з них - 3 знято з участі за заявами авторів. За результатами засідання Експертної групи до голосування допущено 36 проєктів (28 - великих та 8 – малих), з яких вінничани могли обирати найкращі проєкти.

З 1 по 15 жовтня 2019 року в рамках конкурсу мешканці Вінницької міської ОТГ брали участь у голосуванні за проєкти. Активні вінничани віддали 32 542 голосів. В паперовому вигляді зафіксовано (20 790) 63,9 % голосів, в електронному – (11 752) 36,1%.

Експертна група опрацювала всі голоси та виявила деякі порушення умов конкурсу та вимог Положення про Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської ОТГ. В результаті було прийнято рішення вважати недійсними такі бланки, які невірно оформлені (без згоди мешканця на обробку персональних даних, без підпису працівника-реєстратора, випадки однакових почерків, які заповнили номера та назви проєктів); дублі, тобто голосування у різних пунктах по два і більше разів; голоси за понад 2 великі та понад 2 малі; голоси людей, яким не виповнилося 16 років. Загалом було відхилено 372 голоси.

Дійсними було визнано 32 262 голосів вінничан: за великі – 22 568, за малі – 9 694. Для реалізації проєктів-переможців у 2020 році, в міському бюджеті передбачається 7 мільйонів гривень, які можуть розподілятися у співвідношенні 85 % на великі проєкти і 25 % - на малі.

Серед великих перемогу здобув проєкт № 37 «Улаштування сцени з амфітеатром біля озера на вулиці Волошковій», за нього віддали голоси 2015 голосів. Його реалізують у районі олійно-жирового комбінату по вулиці Волошковій.

Також вінничани підтримали проєкт №15 «Фонтанна площа у Тяжилові», який набрав 2072 голоси. Цю площу планують створити біля Родинного озера, що у Тяжилові.

Будуть реалізовувати у 2020 році великий проєкт №41 «Волейбольний майданчик біля центрального міського стадіону», який набрав 2028 голоси. Його облаштують по вулиці Замостяській,16. Тут зможуть займатись як професіонали так і аматори. Мета цього проєкту – розвиток спорту, популяризація здорового способу життя, створення комфортних умов для активного і здорового відпочинку.

Серед переможців й проєкт №6 «Успішна громада – здорова громада!» (1978 голосів): облаштування зони відпочинку та заняття спортом в м-ні Пирогово, освітлення, огородження, штучного покриття. 1941 голос здобув проєкт №26.

Також, 1941 голос здобув проєкт №26 «Реконструкція спортивного поля на площі Шкільній (мікрорайон Старого міста)»: спортивний майданчик для занять вуличною гімнастикою воркаут (WorkOut), який буде реалізовано в наступному році.

Реалізують й проєкт №2 «Створення зони безпеки й комфорту частини вулиці Острозького, Довженка» (1843 голоси). Він має на меті облаштування безпечного умов переходу вул. Острозького для жителів мікрорайону та учнів ЗОШ №32, ДНЗ №27.

Щодо малих проєктів, то буде реалізовано проєкт №27 «Старість в радість – залишаймося креативними і після 60» (811 голосів): популяризація здорового способу життя серед людей похилого віку, через залучення їх до активного відпочинку – їзди на велосипеді.

Також буде реалізовано проєкт №54 «Екологічний форум «Еко-лідери для майбутнього!» під відкритим небом» (2542). Його планують провести у на Старому місті на базі школі №19 (вул. Северина Наливайка, 17). Він має на меті запровадити системний підхід до розвитку освіти й виховання учнівської та студентської молоді із залученням вітчизняних та іноземних фахівців.

Вінничани віддали 2394 голоси за проєкт «Благоустрій зони відпочинку біля фонтанної площі по вул. С. Ценського». Його реалізують у мікрорайоні «Олійно-жировий комбінат». Перемогли й проєкти №13 «Доступна література!», №34 «Вишенська «Вишиванка» (осучаснення та оновлення пішохідних ділянок на території парку «Дружби народів» зі встановленням бордюру та бруківки у вигляді орнаменту). Крім того, буде реалізовано проєкт №34 «Вінниця – місто послідовників М. І. Пирогова»: видання книги «Вінниця – місто послідовників М.І. Пирогова» стане своєрідною культурною візитівкою міста в галузі медицини та туризму.