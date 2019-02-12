Українські військові відпрацювали застосування системи «Ураган» в зоні ООС



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Скріншот з відео: Операція об'єднаних сил / facebook.com

Реактивна система залпового вогню «Ураган» − одна з найбільш далекобійних і потужних РСЗВ Збройних сил України

У районі проведення операції Об'єднаних сил пройшло тренування підрозділів реактивної артилерії з реактивною системою залпового вогню (РСЗВ) «Ураган» на озброєнні. Про це повідомила прес-служба ООС у Facebook.

«Були відпрацьовані дії пунктів управління реактивного артилерійського дивізіону з виходом підрозділів на вогневі позиції і здійсненням наведення на ціль», − повідомили в ООС.

Зазначається, що навчання пройшли успішно.

«Своїми діями реактивники вкотре довели здатність швидко висунутися з району відведення, здійснювати марш, розгортання у районі вогневих позицій та точно наводитись на ворожі цілі для їх подальшого ураження», − сказано у повідомленні.

Реактивна система залпового вогню «Ураган» − одна з найбільш далекобійних і потужних РСЗВ Збройних сил України.

Напередодні повідомлялося, що на Донеччині українські бійці феєрично знищили дерево-земляну оборонну точку бойовиків.