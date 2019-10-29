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    У Калинівці студенти показували моделі одягу

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    У Калинівці студенти показували моделі одягу

    Відбувся конкурс між начальними закладами

    Калинівський технологічний коледж Вінницької області провів XV Міжрегіональний фестиваль «Калинове намисто - 2019». У конкурсі визначали кращу колекцію моделей одягу серед учнів та студентів навчальних закладів України.

    Цьогоріч у заході брали участь  18 навчальних закладів із 9-ти областей України: Вінницької, Волинської, Житомирської, Київської, Львівської, Харківської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей.

    Вони представили 54 колекції одягу, 9-ть з яких створили студенти Калинівського технологічного коледжу. Молоді модельєри вдавалися до традиційних мотивів в одязі, та намагалися зазирнути у моду майбутнього.

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    У Калинівці студенти показували моделі одягу
    У Калинівці студенти показували моделі одягу
    У Калинівці студенти показували моделі одягу
    У Калинівці студенти показували моделі одягу
    У Калинівці студенти показували моделі одягу

    Переможців визначали в 4-х номінаціях: «Традиції і сучасність», «Примхи молоді», «Вишукана елегантність костюму» та «Чарівна мить».

    Фестиваль відбувся у рамках Програми економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2019 рік.

    Джерело: i-vin.info

    конкурс студенти Вінниччина фестиваль традиції
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