У Калинівці студенти показували моделі одягу



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Відбувся конкурс між начальними закладами

Калинівський технологічний коледж Вінницької області провів XV Міжрегіональний фестиваль «Калинове намисто - 2019». У конкурсі визначали кращу колекцію моделей одягу серед учнів та студентів навчальних закладів України.

Цьогоріч у заході брали участь 18 навчальних закладів із 9-ти областей України: Вінницької, Волинської, Житомирської, Київської, Львівської, Харківської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей.

Вони представили 54 колекції одягу, 9-ть з яких створили студенти Калинівського технологічного коледжу. Молоді модельєри вдавалися до традиційних мотивів в одязі, та намагалися зазирнути у моду майбутнього.

Переможців визначали в 4-х номінаціях: «Традиції і сучасність», «Примхи молоді», «Вишукана елегантність костюму» та «Чарівна мить».

Фестиваль відбувся у рамках Програми економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2019 рік.

Джерело: i-vin.info