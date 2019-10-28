Шокуюча історія «любителів» тварин із Калинівки на Вінниччині



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Півсотні голодних песиків в одній квартирі

Півсотні собак в одній квартирі утримувались у Калинівці на Вінниччині. Щоправда, «утримувались» - це м’яко сказано, бо за словами волонтерки-зоозахисниці Тамари Пастух, песики виглядали так, мов не їли роками… Саме до пані Тамари звернулась зрештою «господарка» тварин, аби їх прилаштувати до притулку чи віддати в добрі руки.

За словами сусідів, дві жінки – матір з донькою – безпритульних собак почали збирати в квартирі ще років 10 тому. Якраз перед тим в родині трапилось горе – загинув батько. Можливо у тваринах дружина покійного й шукала розради… Тому й сусіди не надто агресивно ставились до такого захоплення жінок. Хоча квартира й трикімнатна та на першому поверсі, але можна тільки уявити, що робилося в цьому будинку…

Тамара Пастух також підбирає безпритульних песиків та котів, але, каже, по одному-двох. Приводить їх до ладу і прилаштовує в притулки або роздає новим господарям. Справа це, між іншим, доволі затратна.

«Якось вийшли на мене ці жінки і попросили прийняти 23 собаки. Я погодилась. І тут пізно ввечері бусом привозять мені 44 (!) тварини! Усі в жахливому стані. Я була шокована. Навіть в страшному сні не могла уявити, що люди можуть так поступати. Сусіди розповідають, о часто пропонували жінкам стерилізувати собак, коли їх ще було набагато менше, але ті навідріз відмовлялися», - розповідає пані Тамара.

Привезених 44 песика волонтерка прихистила у старому будинку, який спеціально винайняла.

Власними силами, звісно, відгодувати їх та привести до ладу не могла. Чимало із харчами допомогли небайдужі люди після того, як волонтерка розмістила у Facebook цю вражаючу історію.

Люди звозили харчування, переказували гроші.

Зрештою, розповідає пані Тамара, їй вдалося прилаштувати песиків до одного з притулків. А в колишніх господарів залишилось ще кілька собак. Поки що кілька…

Тим часом на утримання та прилаштування інших безпритульних собак Тамарі Пастух кошти не завадять. Перераховувати гроші можна на картку 4149605466168960

Джерело: naparise.com