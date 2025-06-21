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У селі на Вінниччині вперше за 27 років народилася дитина

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У селі на Вінниччині вперше за 27 років народилася дитина
Жителька села Гвоздів Марія Бевз із сином Гаврилом
фото: suspilne.media

Село Гвоздів розташоване за 63 кілометрів від обласного центру

У селі Гвоздів на Вінниччині вперше за 27 років народилася дитина. Станом на травень 2025 року там живуть 19 людей: найстаршій мешканці – 85 років, наймолодшому, Гаврилу – 1,5 місяця. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

«Це реалії нашого сьогодення, бо у містах є робота. Є можливість гроші заробити й утримувати сім’ю. У нас поповнення за останні 27 років, тому село не вимирає, а оживає. На базі Гвоздова працює благодійний фонд ГО «Ноєв Ковчег», багато людей туди приїжджає. Ми віримо, що село оживе» , – розповіла заступниця немирівського міського голови Лариса Кушко.

Жителі села Гвоздів на Вінниччині
Жителі села Гвоздів на Вінниччині
фото: suspilne.media

Батьки 1,5-місячного Гаврила переїхали у Гвоздів п’ять років тому з Умані, що на Черкащині.

«По усій Україні шукали село, де немає хат. Нам порадили Гвоздів. Сказали, що будемо тут щасливі. І воно дійсно так. Не хочемо назад у місто, про це мови не йде. Спокій, природа, здоров'я – це найголовніше. Нам тут подобається, мабуть, так ризикнути не кожен може: без спілкування, можливості щодня в місто вийти», – сказала мати хлопчика Марія Бевз.

Село Гвоздів розташоване за 63 кілометрів від обласного центру. Вздовж нього протікає річка Південний Буг. Більшість будівель покинуті й напівзруйновані. Хати поросли чагарниками.

Село Гвоздів на Вінниччині
Село Гвоздів на Вінниччині
фото: suspilne.media

«Мій синочок у селі наймолодший. Сподіваюсь, що він не останній наймолодший. Сподіваємося, що в селі ще хтось з’явиться. Буде жити, процвітати, і знайде спокій для своєї душі», – сказала мати хлопчика Марія Бевз.

Місцевий житель Олександр Бартош розповів, що у його дитинстві у селі було значно більше людей, а нині молодь виїхала ближче до міста.

Олександр Бартош, житель села Гвоздів на Вінниччині
Олександр Бартош, житель села Гвоздів на Вінниччині
фото: suspilne.media

«Буває за весь день по вулиці ніхто не ходить, привітатися немає з ким, людей не бачимо, взимку то взагалі», – сказав Олександр Бартош.

За його словами, у селі немає школи, дитсадка, лікарні та, навіть, медпункту, але є ліс, річка та спокій.

«Село було велике, багате і людне. А зараз півтора десятка людей. Повиїжджали, цивілізації немає. Дякуємо, що є ще вода та електроенергія. Газу, магазину – немає. Магазин найближчий за 10 кілометрів», – пояснює Олександр Бартош.

Із тих, хто залишився у селі – Оксана Іванівна Бенейдик, якій 85 років. Бабуся розповіла, що була швачкою, працювала на фермі. Нині живе сама: чоловік і дві доньки – померли. По господарству допомагають сусіди.

Оксана Іванівна Бенейдик, 85 років
Оксана Іванівна Бенейдик, 85 років
фото: suspilne.media

«Я найстарша жителька села. Погано, що у нас мало людей. Треба, щоб був якийсь магазинчик, щоб пішли якусь продукцію купили. Нам далеко, а лікарня – треба в Немирів їхати. Якщо захворію – треба швидку викликати. Але мені вже 85 років, навіщо мені вже швидка», – сказала Оксана Бенейдик.

Як розповів Олександра Бартош, з господарства у місцевих – бджоли, кури та собаки, аби відлякували від них лисів. Сам чоловік на хазяйстві тримає кобилу Мальвіну.

Вимираюче село

«Побачимо, наскільки нас вистачить. Поки нам тут добре. А в цивілізацію не дуже хочемо йти. Не звиклі ми до неї», – сказав Олександр Бартош.

Нагадаємо, на Вінниччині жінка вирощує тропічні фрукти. Десятки сортів цитрусових, інжир, маракую та папаю Альона Раку розпочала розводити понад 20 років тому. Перші живці вона купила на ринку, інші – друзі привезли з-за кордону.

Також на Вінниччині правоохоронці затримали двох чоловіків віком 21 та 28 років, яких підозрюють у незаконному позбавленні волі та катуванні 32-річного місцевого мешканця. Інцидент стався 11 червня 2025 року, коли родич потерпілого повідомив поліції про викрадення його брата. 

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Теги: Вінниччина річка робота місто магазин молодь природа дитина

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