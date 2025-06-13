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Окупанти захопили стратегічне село на Харківщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Окупанти захопили стратегічне село на Харківщині
Противник дуже давно здійснював тиск на Дворічну, просочувався постійно піхотою в глибину і з часом оволодів населеним пунктом
фото з відкритих джерел

На Дворічну російські загарбники націлилися від самого початку утворення плацдармів на західному березі Осколу

На Харківщині росіяни захопили селище Дворічна Куп'янського району та просунулися далі на правому березі річки Оскіл. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на український інформаційний ресурс DeepState.

Зазначається, що саме на Дворічну російські загарбники націлилися від самого початку утворення плацдармів на західному березі Осколу, оскільки саме в цьому населеному пункті можна зробити опорник з можливістю накопичувати піхоту та інші ресурси для подальших просувань.

«Противник дуже давно здійснював тиск на Дворічну, просочувався постійно піхотою в глибину і з часом оволодів населеним пунктом», – йдеться в повідомленні.

Росіянам також вдалося підібратися впритул до села Довгеньке, але успіхів у подальших просуваннях тут у них немає, так само, як і в напрямку Фиголівки, яку вони неодноразово намагалися захопити.

Крім того загарбники досі не можуть побудувати річкові переправи або понтонні мости через річку Оскіл, що заважає їм перекидати важку техніку на західний берег річки та використовувати її для наступальних операцій.

При цьому у DeepState припускають, що з часом збільшення дистанції може датися взнаки, і росіяни все ж таки зможуть затягувати танки та бронетранспортери на інший берег. Наразі ж основний ресурс ворога тут – піхота і дрони.

Нагадаємо, раніше заступник командира 3-ї штурмової пояснив мету скупчення військ РФ біля Харківщини та Сумщини. Він підкреслив, що треба дуже терміново готувати логістику, закривати дороги антидроновими сітками, будувати інженерно-фортифікаційні споруди, які враховують сучасну війну з дронами.

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Теги: ЗСУ окупанти Харківщина війна фронт

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